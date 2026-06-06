Cel mai mare „oraș plutitor” va avea hotel, școală, stadion și spital. Nu va opri în porturi și va înconjura planeta o dată la doi ani

4 minute de citit Publicat la 23:45 06 Iun 2026 Modificat la 23:52 06 Iun 2026

Freedom Ship va avea hotel, școală, stadion și spital. Va pluti mereu pe mare și va înconjura planeta o dată la doi ani. FOTO: Freedom Ship

Un proiect futurist al unei nave uriașe cu școli, spital, magazine și spații de agrement a fost făcut public. Gândită ca un "oraș plutitor", nava inedită ar putea transporta 80.000 de oameni și ar putea face înconjurul lumii o dată la doi ani, scrie Express.

Conceptul, cunoscut sub numele de Freedom Ship, descrie o navă uriașă, mult mai mare decât actualele vase de croazieră, care ar funcționa ca un oraș permanent aflat în mișcare pe mare.

Potrivit planurilor, nava ar avea aproximativ 1,6 kilometri lungime și 244 de metri lățime, precum și 30 de punți. Costul construcției este estimat la aproximativ 12 miliarde de lire sterline.

Freedom Ship ar urma să transporte până la 80.000 de oameni în total, dintre care aproximativ 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului.

Nava ar funcționa ca un oraș complet autonom, cu școli, servicii medicale, locuințe, magazine și spații de divertisment amenajate pe mai multe niveluri.

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Cum ar arăta viața la bordul Freedom Ship

Planurile includ numeroase facilități care, în mod normal, se găsesc într-un oraș de pe uscat, precum hoteluri, restaurante, magazine, servicii financiare, muzee, o sală de concerte simfonice și un parc acvatic.

Proiectul mai prevede un stadion sportiv cu 15.000 de locuri, un centru de conferințe, un acvariu, un club de noapte și o zonă de restaurante pe două niveluri.

Copiii ar putea învăța la bord, de la nivelul școlii primare până la cel universitar, iar zonele comerciale ar include bănci și afaceri de retail.

Designul navei include și opt heliporturi.

Cum s-ar deplasa Freedom Ship

Dezvoltatorii spun că nava ar urma să călătorească permanent în jurul lumii cu o viteză de aproximativ șapte noduri, potrivit unui raport citat de Daily Telegraph. Din cauza dimensiunilor sale uriașe, nava nu ar putea acosta în porturi obișnuite și ar rămâne în apele internaționale.

Pasagerii și proviziile ar fi transportate cu feriboturi și alte nave de legătură, iar vasele de croazieră ar putea, în unele situații, să acosteze lângă orașul plutitor.

Conceptul a fost dezvoltat pentru prima dată în anii 1990 de inginerul american Norman Nixon, care a murit în 2012. De-a lungul ultimelor trei decenii, proiectul a fost reluat și apoi abandonat de mai multe ori, înainte de a reveni din nou în atenție sub conducerea lui Roger Gooch, de la Freedom Cruise Line International.

Gooch spune că o echipă de 12 persoane lucrează acum la proiect și susține că există un interes puternic pentru acesta, deși finanțarea rămâne principala problemă. Gooch a recunoscut că obținerea capitalului necesar este cel mai mare obstacol. „Suntem foarte încrezători că putem pune acest proiect cap la cap, dar este esențială finanțarea”, a adăugat el.

Unde ar urma să fie construit Freedom Ship

Dacă finanțarea va fi asigurată, construcția ar urma să înceapă în Indonezia, mai întâi cu realizarea corpului navei.

Structura ar fi construită pe secțiuni, care ulterior ar urma să fie asamblate în larg.

Dezvoltatorii estimează că lucrările ar putea dura între trei și patru ani, iar unii rezidenți s-ar putea muta la bord chiar înainte ca proiectul să fie finalizat complet.

Întreținerea navei ar urma să fie făcută în timp ce aceasta se află pe mare, pentru că Freedom Ship ar călători continuu, fără să oprească dintr-un port fix.

Cum ar face bani Freedom Ship

Modelul de afaceri se bazează pe închirierea spațiilor comerciale către operatori externi, asemănător unui oraș de pe uscat.

Magazinele, restaurantele și furnizorii de servicii ar închiria unități la bord, în timp ce compania care operează nava ar păstra participații în anumite activități, precum un cazinou.

Dezvoltatorii spun, de asemenea, că organizații medicale și de cercetare și-au exprimat interesul pentru folosirea facilităților de la bord.

Una dintre cele mai ambițioase propuneri este construirea unui spital mare și a unui centru de cercetare, susținătorii proiectului afirmând că nava ar putea funcționa dincolo de anumite constrângeri de reglementare.

Susținătorii proiectului spun că nava ar putea avea și beneficii pentru mediu, inclusiv emisii reduse prin folosirea energiei nucleare. Ei susțin, de asemenea, că Freedom Ship ar putea contribui la curățarea oceanelor în timp ce călătorește.

Nava ar rămâne în larg, iar vizitatorii ar fi aduși cu feribotul.

Conceptul a fost influențat de Kevin Schopfer, un arhitect specializat în arcologie, domeniu care combină arhitectura cu designul ecologic.

Versiunile anterioare ale proiectului includeau idei de orașe plutitoare capabile să facă față creșterii nivelului mărilor, cu spații verzi mari și cartiere ușor de parcurs pe jos. Au fost discutate și planuri pentru zone de agrement, inclusiv terenuri de sport și spații pentru evenimente.