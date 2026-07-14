Cele mai frumoase cafenele de muzeu din lume: Șase din cele zece sunt în orașe din Europa, una este în Marrakech

4 minute de citit Publicat la 17:45 14 Iul 2026 Modificat la 17:45 14 Iul 2026

Bacha Coffee, Muzeul Dar El Bacha, Marrakech, stg, VA Café, Muzeul Victoria&Albert, Londra, dr. Sursa foto: Getty Images

De la saloane istorice de ceai la spații de luat masa proiectate de arhitecți de renume, aceste cafenele din muzee sunt la fel de impresionante precum colecțiile pe care le completează.

Nicio vizită la un muzeu nu este completă fără o oprire la cafeneaua acestuia – fie și doar pentru a vedea în ce măsură oferta culinară se ridică la nivelul arhitecturii, expozițiilor și valorilor culturale ale instituției.

Cele mai reușite cafenele din muzee respectă spiritul locului, dar adaugă și un element de contrast: câteva detalii de design contemporan pot revitaliza un interior istoric și demonstrează că un spațiu poate ține pasul cu vremurile.

Publicația Architectural Digest a selectat zece dintre cele mai frumoase cafenele și restaurante din muzee din întreaga lume, care îmbină stilul rafinat cu gastronomia de calitate.

V&A Café, Muzeul Victoria&Albert, Londra

Deschisă în 1868, V&A Café a devenit modelul tuturor cafenelelor din muzee, fiind prima de acest fel din lume. Spațiul este alcătuit din trei săli decorate somptuos.

Piesa centrală este Gamble Room, amenajată de designerul James Gamble cu straturi de plăci ceramice majolica inspirate de Renașterea italiană, plafoane placate cu panouri din fier emailat și uși cu vitralii.

Alături se află Morris Room, proiectată de William Morris în stil gotic și elisabetan, precum și Poynter Room, decorată cu faianță alb-albastră ce amintește de ceramica Orientului Mijlociu. Decorul spectaculos reflectă colecțiile Muzeului V&A, dar este și extrem de practic, fiind conceput pentru a fi ușor de curățat și rezistent la foc, aburi și mirosurile din bucătărie.

Ladurée la Marele Muzeu Egiptean, Giza

Celebra cofetărie pariziană Ladurée aduce o notă de eleganță franceză în arhitectura contemporană a Marelui Muzeu Egiptean, datorită interiorului său delicat, în nuanțe de alb și auriu.

Candelabrele din cristal, picturile murale panoramice și pereții și tavanele finisate în auriu satinat conferă un aer sofisticat spațiului neoclasic, unde sunt servite, bineînțeles, celebrele macarons și sortimentele de ceai Ladurée.

Pentru cei care preferă o experiență cu specific local, muzeul găzduiește și Beano's Café, decorată cu materiale egiptene precum granitul de Aswan, alabastrul și lemnul de tei.

Bar Luce, Fondazione Prada, Milano

Fanii lui Wes Anderson nu ar trebui să rateze Bar Luce din cadrul Fondazione Prada. Regizorul american a conceput cafeneaua în 2015, descriind proiectul drept „un vis din copilărie devenit realitate”.

Lambriurile retro din lemn, accentele de verde-fistic și Formica roz, precum și picturile murale inspirate de decorațiunile din sticlă ale celebrei Galleria Vittorio Emanuele transformă spațiul într-o reinterpretare a unei cafenele milaneze clasice. Rezultatul este un loc excentric și inconfundabil, la fel ca filmele lui Anderson, unde cafeaua este pe măsura decorului.

Louvre Abu Dhabi

Capodopera arhitecturală modernă semnată de Jean Nouvel oferă mai multe spații de luat masa, toate cu priveliști spectaculoase către mare și panorama orașului Abu Dhabi.

Pe lângă cafeneaua principală, muzeul găzduiește și experiențe culinare temporare, precum cafeneaua Trio, amplasată sub impresionanta cupolă perforată a clădirii, sau Art Lounge, deschis pe terasa de pe acoperiș în lunile mai răcoroase, începând din septembrie. Acesta din urmă este considerat unul dintre cele mai bune locuri din oraș pentru a admira apusul.

Café im Kunsthistorischen Museum, Viena

Inaugurat în anii 1890, principalul muzeu de artă al Vienei are în centrul său o impresionantă cupolă octogonală placată cu marmură, care oferă vedere spre istorica piață Maria-Theresien-Platz.

În sala de sub cupolă, cu arcade aurite și pardoseală bogat decorată, funcționează o cafenea-restaurant unde vizitatorii pot admira arhitectura din confortul canapelelor roșii amplasate între coloane din marmură neagră.

Meniul respectă tradiția celebrelor cafenele vieneze, iar în serile de joi spațiul se transformă într-un restaurant elegant, perfect pentru cine într-o atmosferă aparte.

Café 1902, Petit Palais, Paris

Construit pentru Expoziția Universală din 1900, Petit Palais funcționează ca muzeu din 1902 și reprezintă o combinație fermecătoare de galerii și grădini în inima Parisului.

Café 1902 este una dintre principalele atracții ale muzeului, mai ales în zilele frumoase, când vizitatorii se pot relaxa în curtea interioară umbrită de copaci.

Deși exteriorul păstrează eleganța arhitecturii clasice franceze, interiorul cafenelei este discret contemporan, cu finisaje din lemn, marmură și ratan, completate de accente în nuanțe de albastru petrol.

Bacha Coffee, Muzeul Dar El Bacha, Marrakech

Puține locuri sunt mai potrivite pentru o experiență autentică dedicată cafelei decât Marrakech.

Bacha Coffee este o cafenea spectaculoasă amenajată în curtea Palatului Dar El Bacha, fosta reședință a pașei din Marrakech, astăzi transformată în muzeu.

Saloanele, grădinile și fântânile reprezintă exemple remarcabile de arhitectură marocană tradițională, iar cafeneaua continuă această estetică prin paravane traforate, palmieri plantați în jardiniere ornamentale și pardoseli în model de șah.

În plus, este un adevărat paradis pentru iubitorii de cafea, oferind peste 200 de sortimente de origine unică din întreaga lume, preparate cu măiestrie.

Museo Correr, Veneția

Museo Correr este dedicat artei, culturii și istoriei Veneției, iar cafeneaua sa oferă o experiență autentic venețiană.

Pereții sunt decorați cu scene clasice romantice, banchetele sunt îmbrăcate în catifea de culoarea ametistului, iar pardoseala din marmură este realizată din modele geometrice complexe.

Meniul este inspirat de marii artiști venețieni, iar amplasarea cafenelei la primul etaj o transformă într-un loc ideal pentru a privi agitația din celebra Piață San Marco.

National Kitchen by Violet Oon, National Gallery Singapore

Arta și patrimoniul Asiei de Sud-Est ocupă un loc central la National Gallery Singapore, găzduită în fostele clădiri restaurate ale Curții Supreme și Primăriei.

Restaurantul National Kitchen, creat de chef Violet Oon, completează perfect experiența muzeală prin preparate inspirate din patrimoniul culinar al statului Singapore, bazate pe „rețete de familie” influențate de gastronomia chineză, malaeziană și indiană. Interiorul este întunecat și somptuos, dominat de nuanțe de negru, auriu și verde smarald, puse în valoare de oglinzi și candelabre din cristal.

Vizitatorii sunt încurajați să încerce Singapore High Tea, o reinterpretare locală a tradiționalului ceai de după-amiază, care include preparate precum Coronation Chicken și panna cotta cu cocos.

Le Nélie, Musée Jacquemart-André, Paris

Cu vedere spre grădina interioară a îndrăgitului Musée Jacquemart-André, Le Nélie este un restaurant și salon de ceai renumit pentru produsele sale de patiserie.

Muzeul, amenajat într-un fost conac privat al colecționarilor de artă Édouard André și Nélie Jacquemart, datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar cafeneaua păstrează mare parte din eleganța reședinței originale.

Pereții placați cu lambriuri istorice sunt decorați cu tapiserii în rame aurite, iar meniul include preparate inspirate de artiștii reprezentați în colecțiile muzeului.