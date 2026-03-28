Cele mai sigure și primitoare țări pentru femei care călătoresc singure în 2026. Doar una este în Europa

2 minute de citit Publicat la 14:00 28 Mar 2026 Modificat la 14:00 28 Mar 2026

Tot mai multe femei aleg să călătorească singure. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Tot mai multe femei aleg să călătorească singure, iar tendința este în plină creștere la nivel global. Potrivit datelor recente, căutările pentru „solo travel for women” (n.r. călătorii solo pentru femei) au crescut cu aproximativ 30% în ultimii cinci ani, iar operatorii de turism spun că femeile – în special cele de peste 50 de ani – reprezintă unul dintre segmentele cu cea mai rapidă dezvoltare.

Cu toate acestea, siguranța rămâne o preocupare importantă. Un sondaj realizat în februarie 2026 arată că 59% dintre femei consideră mersul pe jos noaptea drept cel mai stresant aspect al călătoriilor solo. De altfel, femeile sunt mai predispuse decât bărbații să evite astfel de experiențe din motive legate de siguranță.

Pentru a identifica cele mai potrivite destinații, publicația britanică BBC a analizat date din Georgetown University (WPS Index), care evaluează incluziunea, justiția și siguranța femeilor, alături de Institute for Economics and Peace, precum și experiențele reale ale femeilor care călătoresc singure. Rezultatul: cinci țări care se remarcă în 2026.

Costa Rica

Această țară din America Centrală este recunoscută nu doar pentru nivelul ridicat de fericire al populației, ci și pentru creșterea semnificativă în clasamentele de siguranță pentru femei.

Cultura relaxată și comunitățile sociale din zone precum Peninsula Nicoya o fac ideală pentru călătorii solo.

Orașe precum Santa Teresa sau Nosara sunt pline de expați, surferi și antreprenori, iar interacțiunile sociale apar natural – la cursuri de surf, yoga sau în cafenele.

Pentru femeile care călătoresc singure, este un loc unde independența este normală și acceptată. Specialiștii recomandă rezervarea unor activități organizate la începutul călătoriei pentru a facilita socializarea.

Estonia

Estonia a ajuns pe locul 11 în WPS Index, cea mai bună poziție de până acum, și este apreciată pentru siguranța ridicată și stabilitatea politică.

Capitala Tallinn oferă un mediu ideal pentru explorare solo, în special în centrul vechi inclus în patrimoniul UNESCO.

Străzile pietruite, dimensiunea compactă a orașului și atmosfera relaxată contribuie la un sentiment de siguranță.

Atracții precum Muzeul Kiek in de Kök sau tunelurile medievale oferă experiențe interesante, iar în apropiere, parcurile naturale oferă liniște și peisaje spectaculoase.

Vietnam

Vietnam continuă să urce în clasamentele globale de siguranță și rămâne una dintre cele mai apreciate destinații din Asia de Sud-Est.

Interacțiunile zilnice sunt descrise ca fiind calde și primitoare, iar oportunitățile sociale apar spontan – fie la o masă cu mâncare stradală, fie într-o conversație într-o cafenea.

Experiențele autentice, precum cazarea la familii locale sau excursiile cu ghizi locali, contribuie la sentimentul de siguranță și conexiune.

Zone precum Delta Mekong sau Sa Pa oferă o perspectivă profundă asupra culturii locale, iar ritmul mai lent al călătoriei este încurajat.

Uruguay

Uruguay a înregistrat o creștere semnificativă în clasamentele de siguranță și este considerată una dintre cele mai liniștite țări din America de Sud.

Atmosfera relaxată și localnicii prietenoși fac din această destinație una ideală pentru femeile care călătoresc singure.

Orașe precum Colonia del Sacramento impresionează prin străduțele istorice și atmosfera boemă, iar pentru plajă, Punta del Diablo oferă o alternativă mai liniștită și sigură decât stațiunile aglomerate.

Capitala Montevideo poate fi explorată ușor cu bicicleta de-a lungul falezei Rio de la Plata.

Norvegia

Clasată constant în topul celor mai sigure țări din lume, Norvegia se remarcă prin protecția socială puternică, egalitatea de gen și siguranța comunitară. Pentru femeile care călătoresc singure, experiența este descrisă ca fiind „fără efort”.

Pe lângă siguranță, natura spectaculoasă este un mare avantaj. Regiuni precum Svalbard sau insulele Lofoten oferă peisaje impresionante și oportunități unice de explorare.

Chiar și în condiții de noapte sau izolare, multe femei spun că s-au simțit în siguranță.

De asemenea, infrastructura turistică bine dezvoltată și opțiunile de cazare confortabile, precum cabanele tradiționale pescărești, contribuie la o experiență relaxantă.