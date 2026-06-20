„Coolcations” în Europa: Cele mai bune destinații pentru a scăpa de caniculă vara aceasta

Lofoten, Norvegia. Foto: Getty Images

Un nou clasament a stabilit care sunt cele mai răcoroase destinații europene pentru călătoriile de vară din 2026, cu Islanda, Finlanda și Norvegia ocupând primele locuri, scrie Euronews.

Pe măsură ce popularitatea „coolcations” (vacanțe răcoroase) continuă să crească, un nou index de călătorii a ierarhizat cele mai bune destinații din Europa unde poți scăpa de arșiță.

Aplicația de călătorii Polarsteps a lansat primul său „Summer Heat Escape Index”, analizând 25 de țări europene după criterii variate, de la temperaturile diurne și nocturne până la condițiile pentru înot în mare. Studiul vine în completarea unui sondaj Polarsteps realizat în aprilie 2026, care a arătat că 35% dintre călătorii britanici au ales o destinație mai răcoroasă pentru vacanța de vară de anul acesta, peste unul din cinci făcând această schimbare pentru prima dată.

Mai mult decât simpla măsurare a temperaturii aerului, indexul combină șase factori care influențează confortul unei destinații pe timpul verii:

temperaturile medii diurne în luna august

temperaturile medii nocturne în luna august

cele mai scăzute temperaturi medii ale apei mării în luna august

suprafața acoperită de păduri

densitatea populației

accesul la camparea în sălbăticie

Conform Polarsteps, fiecare factor a fost normalizat pentru a produce un scor final din 100. Datele despre temperatura aerului provin de la Meteostat și EN Climate Data (folosind mediile climatice 1991-2020/2021), iar temperaturile apei mării s-au bazat pe observațiile din ultimul deceniu de pe seatemperature.info.

Unde să mergi ca să scapi de căldură

Islanda ocupă primul loc în clasamentul general, cu un scor de 83,81 din 100, datorită temperaturilor medii diurne în august de doar 10,7°C, nopților răcoroase de 8,1°C, campării legale în sălbăticie și celei mai mici densități a populației din Europa. De asemenea, țara oferă unele dintre cele mai reci ape pentru înot de pe continent, cu temperaturi medii ale apei în jurul orașului Akureyri de doar 9,5°C.

Finlanda ocupă locul al doilea, obținând cele mai bune note pentru natură. Aproape trei sferturi din țară este acoperită de păduri, în timp ce temperaturile din august ating o medie confortabilă de 17°C, fiind ideală pentru drumeții și aventuri în aer liber în plină vară.

Norvegia completează podiumul, combinând temperaturile blânde de vară cu cele mai reci ape de îmbăiat din Europa. Apele din Ny-Ålesund au o medie de doar 5,3°C în august, în timp ce zonele sălbatice vaste ale țării și dreptul legal de a campa în natură îi sporesc atractivitatea.

Cu temperaturi diurne în august de 17°C, Suedia ocupă locul patru. Țara beneficiază, de asemenea, de păduri vaste și de dreptul constituțional de a călători liber, cunoscut sub numele de „Allemansrätten”. Între timp, Estonia, Letonia și Lituania se află toate în top 10, evidențiind statele baltice ca alternative emergente pentru călătorii care caută vacanțe de vară mai răcoroase, fără a se aventura atât de departe în nord, ca în Scandinavia.

Polarsteps recomandă călătorilor să se îndrepte către coasta atlantică a Europei dacă sunt în căutare de căldură, dar cu o „opțiune de răcorire”. Curenții atlantici fac ca zone din Franța (Portsall, 15,1°C), Spania (A Guarda, 16,6°C) și Portugalia (Viana do Castelo, 16,6°C) să ofere unele dintre cele mai reci ape de îmbăiat din Europa, în ciuda climatului cald de vară.

Top 10 destinații europene conform Summer Heat Escape Index

Islanda: 83,81/100

Finlanda: 77,02/100

Norvegia: 76,06/100

Suedia: 75,14/100

Estonia: 72,18/100

Letonia: 68,37/100

Lituania: 65,27/100

Elveția: 60,10/100

Irlanda: 54,44/100

Regatul Unit: 50,74/100