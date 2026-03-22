Dacă strângi gunoiul sau mergi cu autobuzul în aceste orașe din Europa primești tururi gratuite, excursii sau cafea

Copenhaga recompensează turiștii care strâng gunoiul sau merg cu transportul în comun și le oferă gratuitate la închirirea bicicletelor sau la plimbări cu barca. FOTO: Hepta

Copenhaga recompensează turiștii care strâng gunoiul sau merg cu transportul în comun și le oferă gratuitate la închirirea bicicletelor sau la plimbări cu barca. Tot mai multe orașe din Europa au preluat acest model pentru a încuraja comportamentul responsabil, scrie Euronews.

Zeci de destinații europene populare au introdus în ultimele luni amenzi, taxe și alte restricții pentru turiști, în încercarea de a combate supraturismul. În 2024, însă, Copenhaga a ales o abordare complet diferită. Capitala Danemarcei a început să recompenseze turiștii care aveau un comportament responsabil.

Prin inițiativa CopenPay, Copenhaga a urmărit să le arate călătorilor că acțiunile în favoarea climei pot fi mult mai ușor de pus în practică decât cred, în încercarea de a promova turismul sustenabil. Printre stimulente se numără închirierea gratuită de biciclete, plimbări cu barca și mese oferite turiștilor care ajută în grădini comunitare, strâng gunoaie sau folosesc transportul public.

După modelul lansat de Copenhaga, și alte orașe și destinații europene, precum Berlin, Helsinki și Bremen, au început să testeze un sistem similar.

„De la lansarea CopenPay, vara trecută, am fost întâmpinați de un interes enorm din partea orașelor și organizațiilor de turism din Europa, Asia și America de Nord, toate dorind să afle mai multe despre CopenPay și despre lecțiile pe care le-am învățat.Până acum, am împărtășit concluziile noastre despre CopenPay cu peste 100 de părți interesate”, a declarat Søren Tegen Petersen, directorul general al Wonderful Copenhagen.

Bremen oferă tururi gratuite, cafea și preț redus la muzee

Orașul german Bremen a anunțat, la rândul său, că va lansa BremenPay în mai 2026. La fel ca CopenPay, inițiativa va recompensa alegerile de călătorie sustenabile ale turiștilor. Printre acestea sunt mersul pe jos, sosirea cu trenul, mersul pe bicicletă, închirierea de bărci, prelungirea sejurului în Bremen sau cumpărăturile făcute responsabil din magazine second-hand și buticuri locale, artizanale.

Prin prezentarea unei dovezi pentru aceste activități, cum ar fi o fotografie sau un bilet, turiștii pot primi recompense precum tururi gratuite ale orașului, cafea și reduceri la taxele de intrare la atracțiile turistice.

În cadrul unei campanii derulate în parteneriat cu Deutsche Bahn, Bremen recompensează deja turiștii care petrec cel puțin o noapte în oraș și sosesc cu trenul, oferindu-le pungi-cadou surpriză ce conțin mici daruri și vouchere de la diverse afaceri locale din turism.

Recompense pentru călătoria cu trenul și pentru sejururi mai lungi

Berlinul vrea să lanseze un proiect prin care turiștii care sosesc cu trenul, stau mai mult, aleg mese vegetariene și participă la activități ecologice să primească reduceri la biletele de intrare la muzee, mâncare gratuită și închirieri gratuite de biciclete.

Un proiect pilot va fi testat chiar în acest an.

Orașul a sugerat că va folosi aplicații mobile și sisteme bazate pe puncte pentru a simplifica procesul de recompensare și implicare, împreună cu parteneriate cu afaceri locale.

Și Helsinki este interesat să urmeze exemplul Copenhagăi și să introducă propria versiune a unui astfel de program de recompense. Accentul ar urma să cadă în special pe turismul ecologic și pe proiectele de refacere a Mării Baltice, în colaborare cu alte destinații baltice și nordice.

Schema ar încuraja, de asemenea, turiștii să folosească transportul public și bicicleta, oferind în schimb mese gratuite și tururi cu reducere, printre alte experiențe.

Stațiuni montane populare din Alpi, precum Via Lattea din Italia și Les Gets-Morzine din Franța, oferă și ele în acest an reduceri de până la 25% la abonamentele de schi pentru vizitatorii care ajung cu trenul.

Băuturi gratuite și acces la muzee

Recompensarea turiștilor pentru comportamentul responsabil nu este însă un concept complet nou. Și alte orașe, precum Londra, au avut proiecte similare. În luna iulie, vizitatorii și locuitorii din Londra au fost recompensați cu o băutură gratuită pentru participarea la acțiuni de curățenie.

În Elveția, călătorii care aleg să exploreze țara folosind transportul public beneficiază de intrare gratuită la peste 500 de muzee cu Swiss Travel Pass, precum și de reduceri de până la 50% la majoritatea căilor ferate montane.

Compania Wild Sweden oferă acces la spa, precum și o masă gratuită la Hotel Savoy din Luleå, pentru vizitatorii care ajung cu trenul în Laponia suedeză pentru a vedea aurora boreală sau să observe fauna.