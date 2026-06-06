De ce o ceașcă de espresso în Sofia este mai scumpă decât în ​​Germania sau Italia

Cafeaua din unele orașe din Bulgaria a ajuns mai scumpă decât în Italia sau Germania. FOTO: Getty Images

Cafeaua din unele orașe din Bulgaria a ajuns mai scumpă decât în Italia sau Germania, deși puterea de cumpărare a bulgarilor este mai redusă. În timp ce în Italia un espresso băut la bar poate costa în jur de 1 euro, în centrul Sofiei prețul unei cafele ajunge frecvent la 3,50 - 4 euro, scrie Novinite.

Potrivit agenției „Focus”, pe bulevardul „Vitosha” din Sofia, una dintre cele mai cunoscute zone pietonale ale capitalei bulgare, o cafea scurtă cu lapte costă de la 3,50 euro și poate depăși 4 euro în unele localuri. Prețul crește și mai mult dacă este ales lapte vegetal.

În Italia, cafeaua rămâne mult mai ieftină în multe locuri. Un espresso consumat „în picioare”, direct la bar, costă de obicei între 1 și 1,50 euro. Dacă clientul se așază la masă, nota poate crește din cauza taxei de servire, cunoscută drept „coperto”, însă chiar și așa, costul total rămâne adesea sub cel plătit în Bulgaria pentru o comandă similară.

Prețurile mari nu se întâlnesc doar în Sofia. La Varna, o cafea și o apă minerală au ajuns să coste împreună aproximativ 4,80 euro.

Comparația este surprinzătoare și în raport cu Germania. Un reportaj Dnes.bg arată că în centrul orașului Köln o cafea costă în medie 3 euro, chiar și în localuri aflate în zone bune ale orașului.

Diferențele ridică întrebări despre prețurile practicate de cafenelele și restaurantele din Bulgaria, dar și despre puterea de cumpărare a consumatorilor. În timp ce în Italia și Germania cafeaua poate fi mai accesibilă, în marile orașe bulgare aceasta devine tot mai mult un produs scump.