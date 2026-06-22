Destinaţiile turistice de top din Antalya, care atrag o mulţime de vizitatori. Staţiunile Alanya şi Side sunt două "bijuterii"

Destinaţiile turistice de top din Antalya, care atrag o mulţime de vizitatori. Sursa foto: Antena 3 CNN

Antalya cucerește milioane de turiști datorită peisajelor spectaculoase, ospitalităţii și gastronomiei. Printre bijuteriile turistice ale pronvinciei se află Alanya şi Side, două staţiuni care oferă o imagine completă a farmecului Rivierei Antalya.

De la stațiunile moderne, plajele largi cu nisip şi apă cristalină din Alanya până la ruinele antice care au făcut celebru Side, unul dintre cele mai importante situri arheologice din Turcia. Cele două destinaţiii turistice sunt ideale atât pentru relaxare, distracţie dar şi pentru cei care iubesc plimbările şi fotografia.

Oraşul Alanya îşi întâmpină vizitatorii cu plaje întinse şi golfuri pitoreşti. Considerată destinaţia de top a Rivierei turceşti, Alanya cucereşte turiştii prin combinaţia dintre frumuseţea naturală, moştenirea istorică şi energia unei staţiuni moderne.

De la plajele cu ape turcoaz la monumentele care trabersează secole de istorie, Alanya este printre cele mai căutate destinaţii turistice ale Turciei.

"Îmi place apa, este mult mai curată, mai albastră, peisajele sunt superbe", a afirmat o turistă.

În staţiunea Alanya, hotelurile sunt amplasate în prima linie la mare, într-un Golf pitoresc, cu acces direct la Marea Mediterană. Un mare avantaj este că sunt situate la 50 km de aeroport. În plus, funcţionează în regim ultra all-inclusive, iar ospitalitatea şi atmosfera socială fac ca vacanţa să fie perfectă.

Cei care ajung pe spectaculoasa coastă mediteraneană din sudul Turciei sunt atraşi şi de oraşul antic Side, unul dintre cele mai cunoscute situri istorice de pe Riviera Antalyiei. Pe lângă muzeul Side, străzile istorice ţi ruinele antice sunt ca un magnet turistic pentru cei care vor să aibă parte de plimbări, fotografie şi descoperirea patrimoniului local.

Side este o destinaţie ideală atât pentru perioada verii, cât şi pentru escapade de toamnă, datorită climei mediteraneene blând.