Grecia oferă 10.000 de euro grecilor din diaspora care se mută în regiunile de graniță

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Grecia își extinde programul prin care oferă 10.000 de euro celor care se mută definitiv în regiunile de graniță, iar cererile vor putea fi depuse începând de miercuri, 14 octombrie, a anunțat ministrul Coeziunii Sociale și Familiei, Domna Michailidou, scrie Ekathimerini.

Programul, lansat inițial în regiunea Evros, din nord-estul țării, va fi extins în unitățile regionale Kilkis, Florina, Kastoria, Drama, Pella, Grevena, Kozani, Serres, Ioannina și Thesprotia.

Potrivit unei decizii ministeriale comune, vor fi incluse șapte dintre cele opt municipalități ale unității regionale Ioannina, precum și municipalitățile Souli și Filiates din Thesprotia.

Noua formă a programului relaxează condițiile de eligibilitate, cea mai importantă schimbare fiind eliminarea obligației de a dovedi un loc de muncă în zona de destinație. Măsura are rolul de a le ușura mutarea celor care lucrează de la distanță și celor care nu au nevoie de un job în localitatea respectivă.

Într-un interviu acordat postului Skai TV, Michailidou a explicat că, în schimb, solicitanții vor trebui să dețină sau să închirieze o locuință în zonă. Programul se va aplica și mutărilor în centrele urbane, nu doar în comunitățile rurale.

Lista beneficiarilor a fost lărgită și îi include acum pe cetățenii greci care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene, pe absolvenții instituțiilor de învățământ superior din regiunile vizate care aleg să rămână acolo după terminarea studiilor, precum și familiile care se mută în localități de orice dimensiune, inclusiv în orașe.

Grantul de 10.000 de euro va fi acordat în două tranșe egale. Primii 5.000 de euro vor fi plătiți în avans, după aprobarea cererii, pentru a acoperi cheltuielile de la început ale mutării. Ceilalți 5.000 de euro vor fi virați după ce beneficiarul împlinește un an de locuire permanentă în zonă.

Solicitanții trebuie să prezinte dovada domiciliului principal și documente din care să reiasă că dețin o locuință sau că o închiriază pe baza unui contract de cel puțin trei ani.