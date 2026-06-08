Instituțiile publice pot începe să dea vouchere de vacanță. Angajații nu trebuie să achite încă 800 de lei ca să le folosească

Instituțiile publice pot începe să dea vouchere de vacanță. Angajații nu trebuie să achite încă 800 de lei ca să le folosească

Instituțiile publice care au prevăzute în buget sumele necesare pot începe acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2026, în condițiile stabilite de legislația în vigoare, a transmis Ministerul Economiei într-un comunicat.

În acest an, angajații din instituțiile publice care au salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei pot beneficia de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Acestea pot fi folosite integral pentru servicii turistice în România, fără ca beneficiarii să fie obligați să achite o contribuție financiară suplimentară.

Ministerul precizează că nu este nevoie de adoptarea unor acte normative suplimentare pentru acordarea voucherelor. Cadrul legal este deja în vigoare, prin Ordonanța de urgență nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009. Acestea stabilesc modul în care voucherele de vacanță pot fi acordate, utilizate și valorificate.

De acest beneficiu pot beneficia, printre alții, angajații din administrația publică locală și centrală, cadrele didactice, personalul medical, precum și alte categorii de personal din sectorul public. Acordarea voucherelor depinde însă de decizia fiecărei instituții și de bugetele aprobate.

Pachetele turistice achiziționate cu vouchere de vacanță trebuie să includă obligatoriu servicii de cazare. Acestea pot fi completate, după caz, cu servicii de alimentație publică, transport, tratament balnear sau agrement.

În mediul privat, regulile rămân neschimbate

Angajatorii pot acorda vouchere de vacanță în limita sumelor prevăzute în bugetele proprii, cu respectarea plafonului legal anual pentru fiecare salariat. Acest plafon este echivalentul a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism a transmis, într-un comunicat publicat pe 7 mai, că voucherele de vacanță au în prezent valoarea de 800 de lei și că angajații care le primesc nu trebuie să contribuie cu o sumă egală din propriile venituri pentru a le putea folosi.

Reprezentanții ANAT au subliniat că beneficiarii nu sunt obligați să achite încă 800 de lei și că nu mai este necesară nici declarația pe proprie

Față de anul 2024 și de anii anteriori, valoarea voucherelor de vacanță a fost redusă la jumătate începând din 2025.