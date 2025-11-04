Într-un oraș din Europa, o cină costă cât o cafea la Paris. Aproape un milion de turiști îl vizitează anual

2 minute de citit Publicat la 07:00 04 Noi 2025 Modificat la 07:00 04 Noi 2025

Este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa / FOTO: Getty Images

Un oraș din Europa atrage tot mai mulți turiști care caută o destinație accesibilă, cu peisaje naturale de vis. Locul este descris de presa britanică drept „grandios, dar fără prețul marilor capitale”.

Belgradul este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa și printre principalele obiective turistice din Serbia.

Are aproximativ 1,6 milioane de locuitori, fiind un loc foarte vizitat și apreciat de turiști.

› Vezi galeria foto ‹

Arhitectura sa spune povestea unei istorii complexe, de la influențele romane și otomane, până la perioada austro-ungară și epoca iugoslavă.

Locuri pline de istorie

Printre principalele atracții se numără Fortăreața Belgradului, un loc încărcat de istorie. Intrarea este gratuită, iar în apropiere se află și Muzeul Iugoslaviei, unde vizitatorii pot vedea mormântul lui Josip Broz Tito, fondatorul fostei Iugoslavii socialiste.

Pentru momente de relaxare, localnicii și turiștii aleg să vadă și Lacul Sava, o zonă populară pentru sporturi nautice, tenis, plimbări cu bicicleta sau o cină pe malul apei.

În plus, transportul public din Belgrad este gratuit, astfel că oricine poate explora orașul cu ușurință cu tramvaiul sau autobuzul. Cei care preferă să descopere orașul la pas se pot opri în kafane - cafenelele tradiționale sârbe, faimoase pentru atmosfera lor caldă și ospitalitatea localnicilor.

La doar patru ore de mers cu mașina din Belgrad, Parcul Național Tara este locul perfect pentru o evadare în natură.

De altfel, parcul este cunoscut și pentru faptul că adăpostește cea mai mare populație de urși bruni din Serbia.

O destinație de vis pentru gurmanzi

De asemenea, orașul este apreciat și pentru diversitatea culinară.

La restaurantul Drama Cevapi, aflat în cartierul Dorćol, turiștii pot gusta celebrii ćevapi - cârnați din carne de vită, miel sau porc, serviți în lipie proaspăt coaptă.

Prețurile sunt mai mult decât avantajoase: o porție de cinci bucăți de cârnați costă în jur de 3,50 euro, iar lipia 50 de eurocenți.

Cei care preferă o experiență culinară mai rafinată pot alege Iva New Balkan Cuisine, un local care reinventează bucătăria tradițională sârbească.

O porție de coaste de vită cu cremă de țelină și măr sau burtă de porc cu salată de gulie și sfeclă murată costă aproximativ 12 euro.

Practic, o cină la un restaurant din Belgrad costă cât o cafea la Paris.

De altfel, capitala Serbiei reprezintă o destinație tot mai căutată de turiștii români și nu numai.

În anul 2024, Serbia s-a aflat pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de turiști străini.