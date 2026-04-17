Mergi în Capri vara aceasta? Noile reguli care ți-ar putea face vacanța mult mai relaxantă

Capri introduce reguli mai stricte pentru a limita abordarea insistentă a turiștilor pe stradă. Foto: Getty Images

Insula italiană Capri introduce reguli mai stricte pentru a limita abordarea insistentă a turiștilor pe stradă, în încercarea de a face vizita mai plăcută și mai relaxantă pentru cei care ajung aici în sezonul de vară.

Dacă ai fost vreodată într-un loc foarte turistic, probabil ai trecut prin situația în care ești abordat constant pe stradă de ospătari, organizatori de tururi sau persoane care vând bilete. Poate deveni rapid incomod și frustrant, uneori chiar până la limita hărțuirii.

Acum, insula italiană Capri a decis să ia măsuri împotriva acestui tip de comportament, pentru a face experiența turiștilor mai plăcută, scrie Euronews.

Stațiunea, cunoscută pentru stilul său elegant, a limitat deja dimensiunea grupurilor de turiști și a interzis ghizilor să folosească portavoce sau umbrele, tocmai pentru a reduce aglomerația și disconfortul.

În sezonul de vârf, Capri primește până la 50.000 de vizitatori pe zi, mult peste populația locală, estimată între 13.000 și 15.000 de locuitori.

Capri interzice abordarea turiștilor pe stradă

Pe insulă, turiștii sunt adesea opriți de proprietari de afaceri care le oferă servicii precum tururi ale insulei, excursii cu barca sau meniuri promoționale la restaurante și baruri.

Primarul Paolo Falco, care susține de mult timp o gestionare mai bună a turismului, spune că acest lucru „afectează negativ imaginea insulei”.

„Știu turiști care, din momentul în care coboară de pe barcă și până ajung la intrarea funicularului, au fost opriți de mai mult de cinci ori cu oferte de excursii și restaurante”, a declarat el pentru presa italiană. „Această insistență are un efect neplăcut”.

Autoritățile au actualizat acum o ordonanță introdusă anul trecut, tocmai pentru a limita aceste practici.

„Operatorilor comerciali, proprietarilor de agenții turistice și angajaților acestora le este interzis în mod absolut să atragă clienți prin metode intruzive și insistente în spațiile publice sau pe domeniul public”, se arată în document.

Falco a adăugat: „Înțelegem nevoia de promovare, dar nu vom face compromisuri când vine vorba de modul în care aceasta este făcută, care trebuie să respecte eleganța și stilul Capri”.

Noile reguli subliniază că turiștii trebuie să se poată deplasa liber pe insulă, fără să fie opriți constant de persoane care încearcă să le vândă produse sau servicii, inclusiv prin distribuirea de pliante, broșuri sau hărți.

Cei care încalcă regulile riscă amenzi administrative între 25 și 500 de euro.