O companie a scos la vânzare croaziera de 15 ani, iar prețul este surprinzător. Sute de oameni au depus deja cereri

Nava Odyssey a companiei Villa Vie Residences le oferă pasagerilor aventura supremă cu o croazieră care durează 15 ani FOTO: Villa Vie Residences

O companie a scos la vânzare croaziera de 15 ani, care le oferă călătorilor oportunitatea unică de a locui pe o navă de croazieră și de a călători în jurul lumii timp de 15 ani.

Nava Odyssey a companiei Villa Vie Residences le oferă pasagerilor aventura supremă cu o croazieră care durează 15 ani, denumită „Prima croazieră mondială perpetuă”. În timp ce unele croaziere oferă călătorii extinse de la câteva săptămâni la câteva luni, Odyssey navighează continuu timp de 15 ani, având un itinerar care se schimbă la fiecare 3,5 ani pentru a menține experiența proaspătă pentru rezidenți, potrivit site-ului său.

Fondatorul companiei, Mikael „Mike” Petterson, a precizat într-un comunicat pentru People că ideea acestei experiențe nu a fost gândită ca o „vacanță”, ci mai degrabă ca o modalitate de a „regândi modul în care trăim”.

„Rezidenții noștri se trezesc în fiecare zi cu un peisaj nou în jurul lor, dar, mai important, se trezesc cu un sentiment de libertate și comunitate greu de găsit în altă parte”, a adăugat el. „Odyssey le oferă oamenilor șansa de a explora lumea fără să plece vreodată de acasă”.

Deși unii ar putea considera această călătorie un proiect extrem de ambițios, Petterson spune că ideea a fost „simplă”.

„Ce-ar fi dacă nu ar mai trebui să te întorci niciodată acasă pentru că ești deja acolo? Odyssey transformă întreaga lume în cartierul tău”, a concluzionat el.

Potrivit site-ului Villa Vie Residences, nava Odyssey oferă o varietate de „vile” și „opțiuni de proprietate” pentru rezidenți. „Inside Villa”, fără ferestre, pornește de la 129.999 de dolari, iar cea mai mare „Villa Suite” este în prezent evaluată la 439.999 de dolari.

Rezidenții trebuie, de asemenea, să plătească o taxă lunară cuprinsă între 2.000 și 10.000 de dolari, în funcție de tipul de cazare. Aceștia beneficiază și de „servicii gratuite săptămânale de curățenie și spălătorie”.

În timp ce mulți pasageri ai croazierelor obișnuite sunt atenți să nu facă dezordine în cabinele lor, rezidenții de pe Odyssey sunt încurajați să-și trateze cazările ca pe propriile locuințe. Site-ul menționează: „Decorați cum doriți, invitați oaspeți, închiriați sau chiar revindeți ulterior”.

În ceea ce privește opțiunile de masă, rezidenții pot lua masa în restaurantul principal, care oferă un „meniu care se schimbă zilnic într-un ciclu de 14 zile”, precum și opțiuni tip bufet. De asemenea, pot alege alte locații de pe navă, inclusiv un restaurant, cafenea, pub și bar.

Printre facilitățile suplimentare de la bord se numără un lounge, bibliotecă, centru de fitness, spa, piscină, teren de pickleball și multe altele. Există, de asemenea, un centru de afaceri cu birouri private și internet de mare viteză.

Itinerariul navei este împărțit în segmente. Segmentul actual se desfășoară între 20 februarie și 30 aprilie, de-a lungul coastelor Australiei, Noii Zeelande și Indoneziei. Următorul segment, în Asia, include opriri în Indonezia, Taiwan, Japonia, Filipine și altele, între 1 mai și 31 iulie.

Într-un interviu pentru Forbes, Petterson a menționat că, deși Odyssey are o capacitate maximă de 720 de pasageri, la bord nu sunt niciodată „mai mult de 600”.

El a mai precizat că vârsta medie a pasagerilor este de 59 de ani, cei mai tineri rezidenți fiind în jur de 30 de ani, iar cei mai în vârstă ajungând la peste 90 de ani.

Publicația mai notează că pasagerii pot aduce pisici la bord, dar nu și câini, iar, spre deosebire de alte nave de croazieră, își pot aduce băuturi alcoolice. De asemenea, pe navă există un medic permanent.