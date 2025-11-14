O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori

Insula Antikythera are doar 24 de locuitori permanenți, însă pe timpul verii populația crește la 65 FOTO: Profimedia Images

O insulă izolată din Marea Egee oferă stimulente financiare atrăgătoare familiilor care se mută acolo. În încercarea de a spori populația în scădere a insulei, care ajunge în cel mai bun caz la aproximativ 65 de persoane, biserica va plăti noilor rezidenți 500 de euro pe lună timp de trei ani după mutare, ceea ce înseamnă că vor primi în total 18.000 de euro.

Biserica Ortodoxă Greacă s-a angajat să facă plățile pentru a anima comunitatea din Antikythera, care numără doar 24 de locuitori permanenți. Doar pe timpul verii populația crește la 65 de oameni. Acum patru decenii, pe Antikythera locuiau aproximativ 300 de oameni, însă tinerii au plecat an de an de aici pentru a-și căuta locuri de muncă, potrivit Express.

Primarul Andreas Harhalakis a declarat: „Avem nevoie de familii tinere, suficient de numeroase pentru a face din Antikythera un loc plin de viață”.

Școala de pe insulă a fost închisă timp de 24 de ani, însă a fost redeschisă anul trecut, când o tânără familie s-a mutat aici, potrivit Greek Reporter. Greek City Times a spus că patru familii tinere s-au mutat în Antikythera în 2023.

Cei care sunt tentați să se mute pe insulă ar avea șanse mai mari de reușită dacă au meserii care pot contribui la economia insulei, precum pescuitul, panificația sau construcții.

Pe insulă există o singură cafenea deschisă pe toată perioada anului și care servește și ca magazin alimentar. Pentru cei care vin aici în vizită există o singură opțiune de cazare, un hostel.

Insula are doar aproximativ 13 km pătrați, dar este pitorească și are multe plaje izolate cu nisip sau pietriș. De asemenea, are un singur sat și un port, Potamos.

Giannis Tzinakos, un pensionar care a fost general al Forțelor Aeriene Grecești, își petrece acum cea mai mare parte a timpului pe insulă și spune că „nu există alt loc în lume unde să găsești o asemenea pace și liniște”.

Se pare că insula a fost locuită din cele mai vechi timpuri, fiind descoperite dovezi arheologice care sugerează că aici au existat așezări antice încă din anul 4000 î.Hr.

Firma grecească de imobiliare Elxis a spus în februarie că locuințele oferite în cadrul programului încă nu au construite, așa că aplicațiile pentru rezidență nu erau deschise.

Pe Antikythera se poate ajunge cu feribotul de pe insula vecină Kythira sau din portul Kissamos din Creta.