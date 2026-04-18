Orașul din Europa care are mai multe opere de artă decât locuitori stă sub un versant întreg acoperit cu beton. Cum arată Gibellina

Gibellina este un oraș din Italia unic în lume. Sursa foto: Getty Images

Peisajele Siciliei sunt un amestec de vârfuri abrupte și coline ondulate, la fel de spectaculoase ca cele din Toscana. Dar în vestul extrem al celei mai mari insule din Mediterană, în mijlocul peisajului ondulat al Văii Belice, se află două dealuri care nu ar putea fi niciodată confundate cu Toscana. Pe unul se ridică coloane și ziduri care, de la distanță, ar putea părea ruine grecești sau romane, dar de aproape se dovedesc a fi rămășițele unor clădiri mai moderne.

Pe dealul vecin, în schimb, culoarea este cea a betonului. Nu este acolo o cultură experimentală — dacă te apropii, vezi că nu se mișcă nimic în adierea vântului. Și mai aproape, îți dai seama că este literalmente beton, turnat peste versant într-o formă poligonală — o pătură gri care îmbracă verdele.

Beton turnat peste rămășițele orașului Gibellina, distrus de un cutremur în 1968

Vizibil de la kilometri distanță și inițial de un alb șocant când a fost finalizat în 2015, acesta este „Cretto di Burri”, sau „Grande Cretto” (marea crăpătură sau fisură). O lucrare vastă de land art, este realizată din beton turnat peste 926.000 de metri pătrați ai versantului. Aceasta nu este artă de dragul artei. Cretto se întinde peste rămășițele orașului Gibellina, distrus de un cutremur la 15 ianuarie 1968, potrivit CNN.

În timp ce alte sate distruse de cutremur au rămas în ruină, Gibellina este un oraș transformat în piatră. Canale tăiate prin beton reprezintă străzile care odinioară se aflau dedesubt. Vizitatorii pot merge pe aceste „străzi”, unde blocurile de beton — fiecare reprezentând un cartier al orașului — se ridică până la înălțimea umerilor. Uneori, o denivelare în beton indică ruine de dedesubt care au fost mai mari decât media sau mai greu de curățat.

Este, în esență, o versiune modernă a Pompeiului — un oraș blocat în timp. Dar unde vechiul oraș roman a fost acoperit de cenușă vulcanică în anul 79 d.Hr., Gibellina a fost acoperită pentru a-i păstra memoria pentru eternitate.

Prima Capitală a Artei Contemporane din Italia, în 2026

Cretto — realizat de artistul secolului XX Alberto Burri — a devenit și o atracție turistică pentru Sicilia din interior. La fel și noua Gibellina, reconstruită la jumătate de oră distanță ca un oraș surprinzător de modernist — și apoi umplută cu artă donată de unii dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani ai lumii.

Astăzi, Gibellina este prima Capitală a Artei Contemporane din Italia. Pe parcursul anului 2026, va găzdui o serie de evenimente și expoziții în clădirile sale moderniste extraordinare. Este o dovadă a hotărârii oamenilor care nu și-au acceptat destinul, ci au decis să reconstruiască — și, în cele din urmă, să transforme suferința în artă.

Distrugere totală în câteva secunde

Cu lanțurile sale muntoase, vulcanii, coastele fragile și insulele delicate, Italia a fost mereu un loc al geologiei violente. Cutremurele minore și erupțiile sunt frecvente. Alte seisme din istorie au ras zone întregi de pe fața pământului și au strămutat sute de mii de locuitori.

Cutremurul din Belice din 1968 a fost primul dezastru al Italiei moderne. Și a venit ca o surpriză totală.

Începând la prânz, duminică, 14 ianuarie, o serie de replici a zguduit valea, culminând cu cea finală și cea mai puternică la ora 3:01 dimineața pe 15 ianuarie. A avut magnitudinea 6,4 pe scara Richter — la două niveluri de „distrugere totală” pe scara Mercalli, care măsoară pagubele la sol.

Cutremurul a lovit 21 de orașe din trei provincii ale Siciliei, dar cele mai afectate au fost Gibellina, care a fost nivelată în câteva secunde, și vecinele sale Salaparuta și Poggioreale.

„Dacă aceasta ar fi fost prima replică, ar fi existat mult mai mulți morți”, spune primarul din Gibellina, Salvatore Sutera, care avea opt ani la acea vreme. „Majoritatea oamenilor au plecat în timpul zilei. Cei care au rămas acasă erau persoane în vârstă care nu credeau că există un pericol.”

„A fost complet neașteptat”, spune Giulio Ippolito, care avea 15 ani. Familia lui, la fel ca cea a lui Sutera, a fugit din oraș în cursul după-amiezii.

În întreaga Vale Belice, 296 de oameni și-au pierdut viața. Peste 1.000 au fost răniți și aproape 100.000 au rămas fără adăpost.

„Abandonați de toată lumea”

Cum reconstruiești după un cutremur? Chiar și acum, revenirea la normal nu este garantată — încă există mii de oameni în locuințe temporare după cutremurele din 2016 din centrul Italiei.

În 1968, situația a fost mult mai gravă. Francesca Corrao, al cărei tată avea să joace un rol esențial în transformarea Gibellinei, spune că autoritățile nu au vrut să reconstruiască ceea ce era considerat un oraș sărac. „Nu erau interesați.”

Inițial, guvernul a oferit oamenilor bani ca să plece.

„La câteva luni după cutremur, statul a dat bilete doar dus spre Australia și SUA”, spune Michele Benfari, președintele Percorsi a Morsi, o asociație culturală locală.

„Cutremurul a fost doar prima catastrofă”, spune Ippolito. „Am fost abandonați de toată lumea.”

Primarul care a mutat localitatea

În cele din urmă, majoritatea satelor afectate au fost reconstruite în apropierea locațiilor originale. Gibellina a fost excepția — datorită primarului său. Ludovico Corrao era avocat din Palermo care venise la Gibellina după dezastru pentru a ajuta comunitatea. „A mers acolo și nu s-a mai întors niciodată”, spune fiica lui, Francesca. Corrao a fost ales primar în 1969.

Una dintre primele sale propuneri a fost mutarea Gibellinei de pe coline pe un teren mai plat, la vest, aproape de linia ferată care leagă Palermo de coasta sudică a Siciliei. O autostradă către capitală era de asemenea în construcție — iar Corrao credea că conectivitatea va fi cheia viitorului orașului.

„Inteligența extraordinară a lui Corrao a fost să-i scoată din sărăcia asurzitoare mutând satul lângă autostradă”, spune Benfari. Astăzi, localnicii încă laudă această decizie. „Este un avantaj uriaș”, spune Andrea Messina, care produce brânza I Siciliani din lapte de oaie din Valea Belice pentru export global, împreună cu fratele său Piero. „Nu ar fi comparabil dacă am fi rămas pe coline.”

Un oraș „extraterestru”

Reconstrucția nu a decurs lin. Planificatorii guvernamentali au văzut reconstrucția ca pe o oportunitate de a experimenta arhitectura modernă, nemaivăzută până atunci în Sicilia.

Era o perioadă de expansiune industrială masivă. Italia devenea un centru european al industriei auto, iar noua Gibellina a fost proiectată în jurul automobilului, fără o piață centrală. Oamenii care trăiseră aproape unii de alții în apartamentele vechi au fost mutați în case cu spații exterioare mari pentru mașini. Străzile aveau acum 12 metri lățime, ceea ce ajuta la reducerea riscului în cazul cutremurelor viitoare, dar făcea imposibilă conversația între vecini de la fereastră la fereastră.

„Planul urbanistic nu are nimic de-a face cu Sicilia”, spune Andrea Cusumano, directorul programului Capitala Artei Contemporane. „A fost impus de sus. Nu cred că au venit vreodată aici — a fost un experiment.”

Reconstrucția a durat decenii. Locuitorii au fost cazați mai întâi în corturi, apoi în barăci metalice izolate cu azbest, despre care ulterior s-a descoperit că este cancerigen. Familiile trebuiau să țină animalele de fermă în interior cu ele.

„Au ales să renască orașul prin artă”

Ultimele familii au părăsit barăcile în 2006. Dar primii locuitori mutați în noua Gibellina s-au confruntat cu o dilemă — cum reconstruiești o comunitate și o viață într-un mediu urban complet străin?

Ideea lui Corrao a fost să se concentreze pe sufletul orașului. „În fața uitării, au ales să renască orașul prin artă”, spune Cusumano.

Pe 15 ianuarie 1970, cetățenii Gibellinei au lansat un apel pentru ajutor. Artistul Renato Guttuso a participat — una dintre picturile sale se află astăzi în galeria de artă modernă a orașului. Intelectuali precum Carlo Levi au luat cuvântul. Gibellina a câștigat o platformă națională datorită intervenției unor personalități celebre.

Pe măsură ce locuitorii s-au mutat treptat în noul oraș, artiști importanți au vizitat zona — pentru a lucra sau a participa la proiecte comunitare. În timp, acest mic oraș sicilian a devenit unul dintre cele mai importante centre de artă modernă din lume.

„Oferau speranță prin artă”, spune Francesca Corrao, academician și actual președinte al Fondazione Orestiadi, instituție culturală fondată de tatăl ei.

„Ce s-a întâmplat în Gibellina a fost incredibil”, spune Ippolito. „Chiar și acum cu greu îți vine să crezi.”

Nu toată lumea a fost încântată. Sutera, care a petrecut 13 ani în locuințe temporare, își amintește neîncrederea localnicilor. „A fost un dublu șoc”, spune el despre cutremur și reconstrucție. „Era un loc foarte sărac — oameni care munceau pentru o bucată de pâine și nu părăseau niciodată orașul. Crezi că înțelegi ceva, și apoi apare cineva care îți arată altceva.”

Un Pompei modern

„Grande Cretto” este una dintre acele lucrări. Alberto Burri a fost unul dintre artiștii invitați să lucreze în noua Gibellina, dar inspirația i-a venit dintr-o vizită la ruine și, spune Ippolito, dintr-o vizită la un templu grec din apropiere, la Segesta: „Un lucru antic păstrat de-a lungul timpului.”

Cretto acoperă o suprafață dreptunghiulară de aproape 30 de acri și este format din 122 de blocuri de ciment cu înălțimea de 1,5–2 metri. Burri a creat „blocurile orașului” prin delimitarea zonelor de moloz cu ziduri de ciment. Apoi a creat alei coborâte între ziduri și a umplut „blocurile” turnând ciment peste ruine, înghețându-le pentru eternitate.

În esență, este procesul opus celui de la Pompei, unde arheologii toarnă beton în spațiile goale de sub straturile de cenușă pentru a reda amprentele oamenilor și animalelor. La Gibellina, betonul a fost folosit pentru a acoperi distrugerea — dar și pentru a o evidenția.

Cretto a fost inspirat de o hartă veche a Gibellinei, iar unele alei dintre blocurile de ciment urmează străzile originale. Altele au fost create de Burri pentru a forma un efect de labirint.

A fost o idee controversată — mai ales pentru localnici, care erau profund atașați de orașul lor distrus. „Betonul urma să acopere acele părți din casele lor pe care încă le puteau vedea”, spune Sutera. Câteva rămășițe au fost mutate în Nuova Gibellina: o arcadă elegantă, câteva coloane, o fântână în formă de delfin — toate fragmente ale trecutului în noua lor lume.

Lucrările au început în 1984, dar au fost oprite cinci ani mai târziu din lipsă de fonduri. Burri a murit în 1995, dar proiectul a fost reluat în 2013 și finalizat în mai 2015.

„Lucrarea apare într-un loc literal al morții, dar nu este o lucrare a morții, ci a vieții”, a spus scriitorul și psihanalistul Massimo Recalcati despre Cretto. „Ea arată imposibilitatea de a uita ce s-a întâmplat, imposibilitatea uitării.”

Astăzi, unele dintre „ziduri” sunt colorate în roșu-sângeriu din cauza fierului din ruinele buldozerizate care se oxidează în ploaie, spune Benfari, a cărui asociație Percorsi a Morsi administrează o galerie și un bar în biserica parțial distrusă Santa Caterina. El ar dori ca Cretto să fie restaurat sau vopsit din nou în albul orbitor inițial, vizibil de pe drumul principal de pe coasta sudică a Siciliei.

Cretto contrastează puternic cu vecinii săi. Ruinele din Salaparuta se prăbușesc pe un deal apropiat, iar Poggioreale stă ca un oraș-fantomă mai departe. Spre deosebire de Gibellina, ambele au fost reconstruite aproape de ruine.

Orașul cu 3.000 de locuitori și 5.500 de opere de artă

Cretto nu este singura lucrare de artă; Nuova Gibellina este un depozit discret, dar de clasă mondială, de artă modernă. Pictorul postmodern Mario Schifano a lucrat cu elevii din oraș, iar acum acesta deține a doua cea mai mare colecție a operelor sale din lume.

Pictorița Carla Accardi a proiectat ceramică pentru pereții primăriei. Artistul Emilio Isgrò a tradus tragediile grecești ale lui Eschil în dialect sicilian, sculptorul Arnaldo Pomodoro a creat costume avangardiste pentru o reprezentație în ruinele Gibellinei, iar regizorul Robert Wilson a coordonat producția. Artistul Mimmo Paladino a creat sculptura „Salt Mountain” pentru o producție; compozitorul Philip Glass a avut premiera unei opere la Gibellina.

Au existat și lucrări monumentale de artă publică. Sculptorul Pietro Consagra a creat „Stella d’ingresso al Belice”, o stea din oțel inoxidabil de 26 de metri care marchează locul unde dealurile Belice se transformă în câmpie. În spațiul deschis din fața primăriei se află Torre Civica, un turn brutalist civic care transmitea inițial muzică populară siciliană prin difuzoare. În oraș se află zeci de sculpturi de la artiști precum Mimmo Rotella, Joseph Beuys și Ignazio Moncada.

Artiștii și arhitecții au integrat arta și în arhitectura orașului. Pentru a umple un spațiu gol de mai multe străzi, Franco Purini și Laura Thermes au proiectat „Sistema delle Piazze”, un spațiu de trei blocuri, de o precizie geometrică tulburătoare, care seamănă cu o pictură de Giorgio de Chirico combinată cu un templu egiptean.

Biserica principală, realizată de Ludovico Quaroni, arată ca o navă combinată cu un balon cu aer cald — o sferă albă uriașă la exterior care pătrunde în interior. O altă biserică, de Nanda Vigo, evocă trecutul Siciliei ca fostă colonie nord-africană.

Apoi există Teatrul — o clădire imensă în formă de evantai, atât de mare încât traversează două drumuri. Consagra îl planificase ca teatru al orașului, dar nu a fost niciodată finalizat. Astăzi pare mai degrabă o parcare pe mai multe niveluri amestecată cu un OZN. Doi câini vagabonzi prietenoși sunt singurii săi locatari permanenți.

Astăzi, populația Gibellinei a scăzut, de la aproximativ 6.000 de locuitori la momentul cutremurului, la 3.000 — dar orașul găzduiește peste 5.500 de opere de artă contemporană.

Andrea Cusumano îl compară cu Marfa, Texas — sau chiar cu Brasília, capitala modernistă a Braziliei. Harta Gibellinei indică nu mai puțin de 70 de situri artistice, inclusiv Museo d’Arte Contemporanea, unul dintre cele mai bune muzee de artă contemporană din Italia, și Museo delle Trame Mediterranee, care leagă culturile mediteraneene prin artă. Acesta din urmă se află într-o fermă care găzduiește Fondazione Orestiadi, o fundație culturală creată de Corrao. Ippolito — băiatul de 15 ani care a trăit cutremurul — este co-fondatorul și vicepreședintele său energic.

O experiență stranie

Vizitarea Gibellinei astăzi este o experiență hipnotizantă, dar și stranie. Pentru că orașul a fost construit pentru mașini și nu are un centru real, pare un orășel american — abia vei vedea pietoni, dar vei observa mașini parcate în fața barurilor și restaurantelor.

Și pentru că autoritățile au prioritizat relocarea locuitorilor în locul relansării economiei, mulți au plecat să caute de lucru în altă parte. Asta face ca Gibellina Nuova să pară prea mare pentru populația actuală.

Cei care caută experiența italiană tipică — o cafea în piață, apoi o vizită la o biserică și o plimbare — nu o vor găsi aici. Te poți plimba, dar probabil nu vei întâlni pe nimeni. Totuși, în Moma Café sau în barurile de pe cele două străzi principale situația este alta. „Gibellina este plină de spații vaste, dar treptat apar tot mai multe locuri unde oamenii se întâlnesc”, spune primarul Sutera.

După ani de goliciune, ar putea 2026 să fie anul în care visul artiștilor despre Gibellina se împlinește în sfârșit?

Localnicii și administrația locală speră ca un număr mare de turiști în acest an

Ca prima Capitală a Artei Contemporane din Italia, a obținut fonduri pentru restaurarea unor clădiri. Multe au ajuns într-o stare de degradare — „Nu este ușor pentru un oraș mic să întrețină acest patrimoniu”, spune Cusumano.

Se referă atât la aspectul psihologic, cât și la cel practic. „De-a lungul anilor a existat o îndepărtare a populației de artă — e ca și cum am fi pierdut manualul de instrucțiuni”, spune el. Dar speră că expozițiile din acest an vor schimba asta.

Clădirea Teatrului a fost transformată într-un spațiu expozițional, la fel ca și biserica dezafectată. Fondazione Orestiadi este un alt spațiu expozițional spectaculos. Iar artiștii s-au întors. În această vară, Igor Grubić va realiza o instalație de mers pe jos între Gibellina Vecchia și Nuova, discutând cu localnicii despre experiența lor de a fi strămutați.

Între timp, la Cretto, asociația culturală a lui Benfari organizează de anul trecut expoziții regulate de artă și fotografie.

Cusumano speră să folosească anul de vizibilitate al orașului pentru a crea legături durabile cu academii de arte din toată Italia și pentru a începe rezidențe artistice la Gibellina în viitor. „Vrem să readucem ideea prezenței artiștilor”, spune el. „Ne imaginăm moștenirea Capitalei Artei Contemporane. Nu poate fi doar despre a face Gibellina atractivă pentru turiști. Este un an de construcție, nu de prezentare.”

Problemele Văii Belice nu s-au terminat. Benfari spune că depopularea este similară cu cea din anii ’60 și că dificultățile economice persistă.

Este aceeași poveste ca în multe orașe și sate rurale din Italia — de aceea există atâtea proiecte de „case la un euro” — dar în Valea Belice există o notă suplimentară de intensitate, pentru că regiunea a rezistat deja atât de mult. Cusumano spune că readucerea tinerilor plecați este prea ambițioasă; în schimb, speră să atragă noi artiști.

„Acesta este un loc magic”, spune Benfari. Cei care îl vizitează anul acesta probabil vor fi de acord.