Se oferă recompensă de 100.000 de euro pentru cel care găsește un cumpărător pentru un hotel din Elveția. Proprietarul explică motivul

Hotelul-restaurant Ronalp din Bürchen, cantonul Valais, este scos la vânzare cu 2,2 milioane de franci

Proprietarul unui hotel din zona montană a Elveției a anunțat că oferă un comision de 100.000 de franci - 109.000 euro - celui care îi găsește un cumpărător pentru afacerea lui.

Hotelul-restaurant Ronalp din Bürchen, cantonul Valais, este scos la vânzare, însă găsirea unui cumpărător s-a dovedit dificilă. Într-o încercare neobișnuită de a rezolva situația, proprietarul oferă o recompensă de 100.000 de franci persoanei care îi va aduce un cumpărător, relatează Blick.

Localitatea montană Bürchen, cu aproximativ 800 de locuitori, revine în atenția publică după ce recent a reușit salvarea teleschiului din domeniul schiabil Moosalp. De această dată, însă, provocarea vizează sectorul hotelier. Proprietarul hotelului Ronalp se confruntă cu dificultăți în vânzarea afacerii, într-un context în care exploatarea unui hotel-restaurant într-o zonă turistică montană presupune eforturi considerabile, dar și o implicare constantă.

După nouă ani la conducerea unității, Remo Kaufmann a decis să își schimbe direcția profesională. „Mi-am petrecut toți anii tinereții muncind zi de zi”, a declarat acesta. Cu toate acestea, el transmite un mesaj optimist viitorului proprietar, susținând că afacerea poate genera venituri stabile și atractive. Până la finalizarea tranzacției, Kaufmann spune că va continua să își primească oaspeții cu aceeași dedicare, descriind activitatea drept „extrem de satisfăcătoare”.

Recompensă condiționată de finalizarea tranzacției

Oferta de 100.000 de franci vine însă cu anumite condiții: proprietarul caută contacte serioase și potențiali cumpărători real interesați. Recompensa va fi acordată doar în cazul în care intermedierea se concretizează prin semnarea contractului de vânzare și achitarea integrală a sumei de către cumpărător. Prețul cerut pentru proprietate este de 2,2 milioane de franci, inclusiv inventarul.

Hotelul are un restaurant cu 70 de locuri în interior, o terasă spațioasă, un „Stübli” tradițional, o sală multifuncțională și zece camere de cazare. De asemenea, complexul dispune de un spa dotat cu saună, iar viitorul proprietar va avea la dispoziție și un apartament în incintă.

O destinație turistică în plină dezvoltare

Situată la aproximativ 15 minute de orașul Visp, regiunea Moosalp rămâne o destinație apreciată de turiști, atât pentru drumeții și sporturi de iarnă, cât și pentru oferta gastronomică locală.

Potrivit datelor prezentate de proprietar, restaurantul generează aproximativ 90% din cifra totală de afaceri, estimată la 1,5 milioane de franci anual. Deși sezonul de iarnă rămâne cel mai profitabil, activitatea din timpul verii este în continuă creștere, contribuind la stabilitatea veniturilor.

Un alt avantaj pentru potențialii cumpărători este starea bună a imobilului: acesta a fost renovat recent, în urma unei investiții de 1,3 milioane de franci realizate în urmă cu patru ani.

În plus, viitorul domeniului schiabil local pare asigurat, după ce o campanie de donații lansată anul trecut a strâns aproape un milion de franci pentru modernizarea instalației de transport din valea Törbeltal. După reabilitare, teleschiul funcționează din nou, acoperind o diferență de nivel de 667 de metri, un record la nivel național.