Secretele întunecate ale palatului sultanului, unde locuiau concubinele și eunucii. Topkapi, o demonstraţie de inaccesabilitate

Palatul Topkapi, Istanbul. Foto: Profimedia Images

Unele națiuni și imperii își afirmă măreția prin construcții monumentale: castele și fortărețe impunătoare care domină orizontul prin masivitatea lor din piatră sau cărămidă. Palatul Topkapi din Istanbul, sediul Imperiului Otoman timp de aproape patru secole, este însă diferit. În ciuda opulenței Porții Imperiale din secolul al XV-lea, care îi marchează intrarea, palatul este, de fapt, destul de greu de găsit, potrivit CNN.

Acest lucru se datorează, în mare parte, numeroaselor situri din Patrimoniul Mondial UNESCO răspândite în piețele largi din Sultanahmet, nucleul puterii Istanbulului încă din epoca bizantină.

Turiștii străbat străzile pietruite, copleșiți de amploarea cartierului, în timp ce vizitează repere emblematice precum Hagia Sofia, Moscheea Albastră și Cisterna Basilică.

Poarta Salutului, principala cale de acces către curțile interioare ale Palatului Topkapi din Istanbul. Foto: Getty Images

Totuși, toate aceste monumente impresionante ocupă doar o mică parte din labirintul de 700.000 de metri pătrați al Palatului Topkapi, ascuns în spatele unui perimetru fortificat cu ziduri lungi de cinci kilometri și înalte de până la 12 metri.

Așa își afirma puterea Imperiul Otoman: printr-o demonstrație arhitecturală de ierarhie și inaccesibilitate.

La apogeul său, în secolul al XVII-lea, Imperiul Otoman se întindea pe trei continente, de la Viena până la Alger și Mecca.

Astăzi, Topkapi este considerat unul dintre cele mai mari palate istorice păstrate din lume, alături de alte reședințe regale, precum Palatul Versailles din Franța și Orașul Interzis din China.

Palatul era „inima care bătea” a imperiului, spune Caroline Finkel, autoarea cărții Visul lui Osman: Istoria Imperiului Otoman 1300–1923. „Toate intrigile” și „o mare parte din acțiune” au avut loc între aceste ziduri.

La marginea Europei

Punctul Seraglio, un promontoriu impunător cu vedere spre locul unde se întâlnesc Bosforul, Cornul de Aur și Marea Marmara, este, din toate punctele de vedere, un loc de o valoare strategică excepțională.

Poziționat strategic pe o peninsulă aflată la marginea Europei, acest loc găzduia, în secolul al VII-lea î.Hr., pe vremea când orașul se numea Bizanț, acropola antică.

Zidurile vechii fortificații au fost integrate în noile sisteme de apărare după ce sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului și cel care a pus capăt Imperiului Bizantin, a ordonat construirea palatului, în 1459.

Astăzi, complexul Palatului Topkapi cuprinde zeci de clădiri, pavilioane, chioșcuri și alte construcții interconectate, precum și sute de încăperi, încât poate fi considerat, pe bună dreptate, „nenumărat”: nu există un număr oficial al camerelor.

Complexul istoric Sultanahmet din Istanbul: faimoasele monumente Hagia Sophia și Moscheea Albastră. Foto: Getty Images

Cu toate acestea, așa cum notează Gülru Necipoglu în Arhitectură, ceremonial și putere: Palatul Topkapi în secolele al XV-lea și al XVI-lea, planul original și clădirile principale s-au păstrat remarcabil de bine. Până în secolul al XVI-lea, în Epoca de Aur a imperiului sub domnia lui Süleyman Magnificul, palatul își atinsese forma definitivă. „Ulterior, timp de sute de ani, structura sa de bază a rămas uimitor de intactă, în ciuda restaurărilor și reconstrucțiilor continue, aproape ca și cum ar fi fost interzis să i se modifice forma esențială.”

Palatul este alcătuit din patru curți interioare și din haremul cu aproximativ 400 de camere, unde locuiau sultanul și familia sa și în care niciun bărbat fără legături de rudenie nu putea intra, cu excepția eunucilor.

Pe vremea când Topkapi era un adevărat oraș în miniatură, cu aproximativ 4.000 de locuitori, accesul în fiecare curte devenea tot mai restricționat pentru persoanele neautorizate.

Tărâmul privat al sultanului

Prima curte este cea mai mare și, în perioada otomană, era deschisă oricărui membru neînarmat al publicului.

După cozile lungi de la intrare, pășirea în această curte liniștită, mărginită de copaci, oferă un sentiment de calm. Platanii și chiparoșii seculari sunt cu atât mai impresionanți cu cât mulți dintre ei sunt complet scobiți pe interior, după ce au fost atacați de o ciupercă, dar au rămas în continuare în picioare.

Aici se află Monetăria Imperială, Biserica Sfânta Irina (Hagia Irene), din secolul al VI-lea, și brutăriile palatului. Printre numeroasele fântâni pitorești care împodobesc curtea se află una învăluită într-o legendă macabră. Se spune că Fântâna Călăului era locul unde spadasinul-șef își spăla sabia după o execuție prin decapitare.

Poarta Salutului, cu fațada sa care amintește de un castel medieval european, marchează intrarea în zona unde lucrurile deveneau cu adevărat serioase. Aceasta delimita accesul către domeniul privat al sultanului, iar doar sultanul și Regina Mamă aveau voie să intre călare. Toți ceilalți, indiferent de rang, trebuiau să descalece și să își continue drumul pe jos.

„În acest moment se impunea tăcerea”, scrie Necipoglu, bazându-se pe descrierea unei procesiuni de ambasadori întocmită pentru ambasadorul habsburgic Johannes Lewenklau în jurul anului 1586. „Cei care o încălcau erau bătuți cu un băț.”

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Ornamentație uluitoare

A Doua Curte era locul unde Marele Vizir, principalul ministru al Imperiului, prezida ședințele Consiliului Imperial. Sultanul urmărea dezbaterile din spatele unui paravan aurit cu zăbrele, adăugând încă un nivel de izolare față de supușii săi.

Multe dintre clădirile palatului sunt relativ modeste ca dimensiuni, puține având mai mult de două etaje. În schimb, designul și ornamentația interioară otomană sunt spectaculoase, atât în clădirea Consiliului Imperial, cât și în restul complexului.

Tot în această curte se află fostele bucătării ale palatului, transformate astăzi în galerii de muzeu, care adăpostesc una dintre cele mai mari colecții de porțelan chinezesc și japonez din lume.

Nivelul detaliilor din fiecare arcadă și din fiecare perete decorat cu foiță de aur și mii de plăci de ceramică Iznik pictate manual ar putea fi admirat luni întregi, dacă nu chiar ani.

Detaliu decorativ din Harem: plăci ceramice de Iznik cu motive florale și inscripții caligrafice islamice aurite. Foto: Getty Images

La Poarta Fericirii, care duce spre cea de-a treia curte, mai restrânsă și mai intimă, turiștii se fotografiază alături de gărzi îmbrăcate în uniforma silahtarilor otomani, într-o scenă care amintește de vizitatorii care pozează lângă Garda Regelui de la Palatul Buckingham.

Muzeul palatului, așa cum arată astăzi, este ca o scenă rămasă fără actori, scrie Necipoglu. Însă în secolele al XV-lea și al XVI-lea, „complexul palatului era o colecție de ateliere, armurării, spitale, grajduri, bucătării, brutării, băi, săli de audiență, trezorerii, biblioteci, arhive, mici moschei, dormitoare, pavilioane, terenuri de sport, grădini zoologice, bazine, fântâni și grădini, care adăposteau mii de locuitori grupați în funcție de serviciile interne (private) și externe (publice) ale casei regale.”

A treia curte era împărțită în zone destinate bărbaților și femeilor. Pajii sclavi locuiau în dormitoare și erau educați în școala palatului, sub atenta supraveghere a eunucilor, pentru a ocupa ulterior funcții importante în administrația imperiului. Pajii și concubinele erau crescuți în aceeași cultură de curte, scrie Necipoglu, iar în cele din urmă erau căsătoriți între ei. Astfel s-a format o elită conducătoare internă, care a menținut puterea centralizată și departe de aristocrația ereditară din afara zidurilor palatului.

De la concubină la regină

Vizitatorii sultanului puteau ajunge doar până în Camera Audiențelor, unde trebuiau să respecte un protocol extrem de strict.

Süleyman Magnificul „a devenit din ce în ce mai arogant în practica sa ceremonială, care a atins în cele din urmă apogeul în ultimul sfert al secolului al XVI-lea”, scrie Necipoglu. Ambasadorii erau flancați de gardieni asemenea unor prizonieri aduși în fața judecății și erau obligați să rămână în picioare pe toată durata audienței. În loc să vorbească direct cu sultanul, „li se permitea doar să arunce o privire de o clipă asupra sultanului, care devenise aproape prea sacru pentru a fi privit”.

Unul dintre locurile care nu trebuie ratate în cea de-a treia curte este Trezoreria, plină de „relicve de tot felul oferite în cadrul schimburilor de daruri”, spune Finkel, dar și de celebrul diamant Spoonmaker, de 86 de carate, și de pumnalul Topkapi, împodobit cu smaralde.

Haremul imperial, aflat tot în cea de-a treia curte, a fost, din punct de vedere istoric, unul dintre cele mai greșit înțelese spații ale lumii otomane de către occidentali, alimentând numeroase fantezii exotice despre Orient.

Aici locuiau sultanul, copiii săi și femeile din familia imperială.

Sala Imperială din Harem, cea mai grandioasă încăpere de recepție a sultanului din Palatul Topkapi. Foto: Getty Images

Pe lângă soțiile sale, în harem trăiau și concubine, femei sclave aduse din toate colțurile imperiului.

În secolul al XVI-lea, Hürrem Sultan a rupt tradiția, trecând de la statutul de concubină sclavă la cel de soție legitimă a lui Süleyman Magnificul și devenind una dintre cele mai influente femei din istoria Imperiului Otoman. Celebrele scrisori de dragoste dintre cei doi stau mărturie unei relații puternice și de durată.

Ultimul sanctuar interior

Cu toate acestea, pentru multe dintre femeile care trăiau aici, aceste încăperi izolate, împodobite cu unele dintre cele mai spectaculoase decorațiuni din întregul palat, reprezentau o adevărată cușcă aurită.

„Într-un fel, este foarte trist”, spune Finkel. „Pe de o parte este impresionant, dar condițiile în care trăiau aceste femei nu sunt cele pe care ți le-ai dori pentru tine. În camerele favoritelor exista, desigur, mobilier care le făcea viața ceva mai confortabilă, însă dormitoarele soldaților de rând erau considerabil mai austere.”

Haremul era păzit de eunuci negri, bărbați africani înrobiți și castrați în copilărie. Deși castrarea era interzisă de legea islamică, băieții erau mutilați de comercianții de sclavi înainte de a ajunge în imperiu, astfel că această practică a continuat până la sfârșitul Imperiului Otoman, în 1923.

Ierarhiile din palat țineau atât de rasă, cât și de sex. Datorită apropierii lor de familia imperială, eunucii negri ocupau o poziție superioară față de eunucii albi, de regulă creștini înrobiți din Balcani și Caucaz, care îndeplineau roluri de administratori, paznici și supraveghetori ai pajilor.

A patra curte, situată în cel mai înalt punct al promontoriului, era refugiul privat al sultanului. Astăzi, cu pavilioanele sale elegante și grădinile amenajate, este ușor de înțeles de ce era atât de apreciată.

„Există o terasă minunată de unde poți privi orașul și Bosforul”, spune Finkel. Orizontul s-a schimbat între timp, „dar îți poți imagina cum trebuie să fi fost să stai la marginea unui continent, stăpân peste tot ceea ce se întindea înaintea privirii tale”.