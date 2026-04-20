Un aeroport din Spania se va închide timp de o lună și va anula toate zborurile

2 minute de citit Publicat la 23:40 20 Apr 2026 Modificat la 23:40 20 Apr 2026

Pe măsură ce se apropie sezonul de vară, aeroporturile din Spania continuă să se confrunte cu probleme precum greve, închideri și proteste de amploare. Un aeroport important din Spania se va închide în această săptămână pentru mai bine de o lună, pentru lucrări esențiale de întreținere a pistei, scrie Euronews.

Aeroportul Santiago-Rosalia de Castro, al doilea cel mai aglomerat aeroport din nordul țării, va fi închis în perioada joi, 23 aprilie - miercuri, 27 mai. Situat în regiunea Galicia, aeroportul, administrat de AENA, a avut 3,1 milioane de pasageri în 2025, iar închiderea ar putea afecta mii de călători internaționali.

„În această perioadă, aeroportul va fi închis pentru tot traficul aerian și nu vor avea loc decolări sau aterizări”, au transmis reprezentanții aeroportului pe site-ul oficial.

Companii aeriene importante precum Ryanair, Vueling și Iberia operează zboruri către Santiago-Rosalia, iar închiderea ar putea da peste cap planurile de vacanță înainte de sezonul aglomerat de vară.

Pasagerii îngrijorați de modificările de program, statusul zborurilor sau reprogramări sunt sfătuiți să ia legătura direct cu companiile aeriene.

La ce alte aeroporturi din apropiere poți zbura?

Regiunea Galicia este o destinație turistică populară, cunoscută pentru litoralul spectaculos, trei situri incluse în patrimoniul UNESCO și numeroase activități de vară în aer liber, precum drumeții, canoe sau înot.

Astfel, există mai multe alternative pentru turiștii care vor să ajungă în zonă, în afara aeroportului Santiago-Rosalia.

Aeroportul A Coruña (Alvedro) este o opțiune importantă în regiune, aflat la aproximativ 50 de minute de mers cu mașina de Santiago-Rosalia. Deși deservește în principal zboruri interne, există și curse internaționale din Aeroportul Heathrow, Geneva, Paris și Milano.

De asemenea, aeroportul ar urma să introducă noi rute din Roma, Frankfurt și Varșovia în 2026.

O altă variantă este Aeroportul Vigo, care oferă zboruri din Aeroportul Luton, Milano, Geneva și Marrakech. Totuși, majoritatea acestor curse au o escală, de obicei în Madrid sau Barcelona, deși companii precum Ryanair mai introduc uneori zboruri directe sezoniere.

Cei care aleg să zboare către Vigo trebuie să ia în calcul și un drum cu mașina de aproximativ o oră și jumătate până în Galicia.

Aeroporturile din Spania, în continuare afectate de probleme

Anunțul privind închiderea aeroportului Santiago-Rosalia de Castro vine în contextul în care 14 aeroporturi din Spania se confruntă deja cu perturbări semnificative, cauzate de greve și proteste ale controlorilor de trafic aerian, organizați în sindicate precum CCOO și USCA.

Printre aeroporturile afectate se numără cele din Jerez de la Frontera, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilia și La Coruña, dar și aeroporturi din Insulele Canare, precum Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera și El Hierro.