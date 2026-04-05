Un frumos oraș european a fost numit „capitala ciocolatei”. Nu e nici Paris, nici Bruxelles

Torino a fost numit „capitala ciocolatei” în Europa. FOTO: Getty Images

Când te gândești la ciocolată, probabil că îți vin în minte Bruxellesul, în Belgia, sau Alpii Elvețieni. Totuși, niciunul dintre aceste locuri nu a ocupat primul loc în topul „capitalelor ciocolatei” din Europa. Titlul a revenit, în schimb, orașului italian Torino, scrie Express.

Înaintea sezonului turistic de vară, compania Avis a analizat orașele europene din perspectiva culturii lor legate de ciocolată. Studiul a luat în calcul numărul de ciocolatieri, atracțiile dedicate ciocolatei precum muzeele și tururile de fabrică, dar și evaluările consumatorilor.

Rezultatele au arătat că Torino ocupă primul loc, urmat îndeaproape de Perugia, tot din Italia, în timp ce Salzburg, din Austria, se află pe poziția a treia.

Două orașe britanice au intrat, de asemenea, în clasament: York, pe locul patru, și Londra, pe locul opt.

Torino găzduiește 233 de ciocolatieri și cinci atracții dedicate ciocolatei. Considerat capitala istorică a ciocolatei din Europa încă din 1585, orașul este locul de origine al giandujei și al bicerinului, două specialități emblematice pe bază de ciocolată și alune de pădure.

În plus, aici se află Muzeul Ciocolatei Pfatisch, iar vizitatorii pot participa și la tururi ale unor fabrici celebre, precum Caffarel. Festivalul anual Cioccolato contribuie la consolidarea reputației orașului ca destinație de top pentru experiențe dedicate ciocolatei.

Într-o recenzie publicată pe TripAdvisor, un vizitator recent al Muzeului Ciocolatei Pfatisch a scris: „Un tur audio-ghidat superb, interactiv și potrivit pentru familii. Copiii s-au distrat de minune cu jocurile interactive. Un cadru foarte confortabil și realist, recreat special pentru tur. Totul a fost prezentat în detaliu și a implicat toate simțurile. O mică degustare a celor trei tipuri de ciocolată, neagră, cu lapte și albă, iar la final, Gianduiotto-ul regelui.”

Un alt turist, care a vizitat Muzeul Pfatisch, a scris: „Acest loc pare desprins de pe un platou de filmare. Totul arată atât de bine. Chiar dacă nu cumperi nimic, merită să îl vizitezi.”

Top 10 „capitale neașteptate ale ciocolatei” din Europa:

1. Torino, Italia

2. Perugia, Italia

3. Salzburg, Austria

4. York, Regatul Unit

5. Anvers, Belgia

6. Strasbourg, Franța

7. Cracovia, Polonia

8. Londra, Regatul Unit

9. Amsterdam, Olanda

10. Praga, Cehia