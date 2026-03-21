Un obiectiv turistic celebru din Europa va introduce taxă de vizitare după 146 de ani de acces gratuit

Publicat la 08:00 21 Mar 2026 Modificat la 08:24 21 Mar 2026

Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare începând din această vară. Decizia autorităților a stârnit reacții și controverse, mai ales că obiectivul inclus pe lista UNESCO a putut fi vizitat gratuit timp de 146 de ani.

Autoritățile din Germania au decis introducerea unei taxe pentru accesul în celebra Catedrală din Köln (Kölner Dom), un sit inclus în Patrimoniul UNESCO, a cărui vizitare a fost gratuită pe parcursul celor 146 de ani de existență.

Potrivit oficialilor, prețurile biletelor vor varia între 12 și 15 euro, iar măsura va intra în vigoare din iulie, potrivit publicației Express.co.uk.

Localnicii, turiștii și operatorii de turism critică decizia autorităților, aceștia avertizând că această măsură ar putea descuraja vizitatorii și afecta atractivitatea orașului.

Autoritățile bisericești au apărat însă această taxă ca fiind o modalitate de a acoperi costurile tot mai mari de întreținere și securitate datorită vechimii sale și traficului intens.

Catedrala, care este cea mai înaltă biserică cu două turnuri din lume, a fost construită în 1880.

Anual, atrage aproximativ șase milioane de turiști și pelerini, adică în jur de 20.000 de vizitatori pe zi.