Unde să mergi la mare în România dacă ai copil mic. Plaje cu nisip fin și intrare lină în apă

Plaja din stațiunea Neptun de pe litoralul românesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Dacă ești părinte și vrei să organizezi o vacanță pe litoral, sigur te-ai întrebat deja unde poți să mergi la mare în România cu copii. Pentru familiile cu copii mici, alegerea stațiunii nu înseamnă doar un hotel bun sau un preț avantajos, ci și o plajă sigură, cu intrare lină în mare, apă puțin adâncă și un mediu liniștit. De asemenea, contează existența salvamarilor, a locurilor de joacă și a serviciilor medicale în apropiere.

O vacanță reușită la mare începe cu alegerea unei plaje sigure. Stațiunile cu apă puțin adâncă, atmosferă liniștită și facilități pentru familii oferă cele mai bune condiții pentru ca cei mici să se bucure de mare în siguranță, iar părinții să se poată relaxa.

Iată care sunt stațiunile recomandate pentru vacanțele cu cei mici și care sunt destinațiile mai puțin potrivite.

Cinci stațiuni cu ape puțin adânci și nisip fin în România

1. Eforie Nord

Eforie Nord este considerată una dintre cele mai bune alegeri pentru familii. În multe sectoare, apa rămâne puțin adâncă pe o distanță mare de la mal, iar plajele sunt late și bine amenajate. Stațiunea oferă numeroase hoteluri pentru familii, restaurante și locuri de joacă.

2. Jupiter

Jupiter este apreciată pentru atmosfera liniștită și plajele cu nisip fin. Intrarea în mare este graduală, iar valurile sunt, de regulă, reduse, ceea ce face stațiunea potrivită pentru copiii mici.

3. Saturn

Stațiunea Saturn are plaje generoase și apă care se adâncește treptat în multe zone. Atmosfera este mai relaxată decât în stațiunile foarte aglomerate, fiind preferată de familiile cu copii.

4. Neptun-Olimp

Neptun și Olimp oferă plaje întinse, sectoare liniștite și zone cu intrare lină în mare. În ultimii ani, multe unități de cazare au fost renovate, iar stațiunile au devenit din nou atractive pentru familiile care caută confort și mai puțină agitație.

5. Venus

Venus este o stațiune apreciată pentru plajele sale largi și atmosfera calmă. În multe sectoare, accesul în apă este ușor, iar numărul mai redus de turiști față de alte stațiuni contribuie la o vacanță mai relaxantă pentru părinți și copii.

Stațiuni liniștite pe litoralul românesc, potrivite pentru familii cu copii

Pe lângă plajă, liniștea este un criteriu important atunci când călătoriți cu un copil mic.

Olimp este una dintre cele mai calme stațiuni de pe litoral, cu hoteluri moderne și mai puțină aglomerație.

Cap Aurora este preferată de turiștii care caută relaxare și plaje mai puțin aglomerate, fiind potrivită pentru familiile cu copii mici.

Venus și Jupiter sunt, de asemenea, stațiuni recomandate celor care vor să evite agitația și muzica puternică specifică altor destinații de pe litoral.

Dacă mergeți în vacanță cu un bebeluș, este recomandat să alegeți o unitate de cazare aflată cât mai aproape de plajă și să evitați deplasările în intervalul orar 11:00-17:00, când temperaturile sunt cele mai ridicate.

Stațiuni de la mare care nu sunt potrivite pentru copii mici

Unele destinații de pe litoral sunt mai potrivite pentru tineri decât pentru familiile cu copii foarte mici.

Vama Veche este renumită pentru atmosfera boemă, festivaluri și viața de noapte, ceea ce înseamnă zgomot și aglomerație până târziu.

Costinești atrage în special adolescenți și grupuri de tineri. În plin sezon, plajele sunt foarte aglomerate, iar muzica și evenimentele organizate pe plajă pot fi obositoare pentru cei mici.

Corbu impresionează prin frumusețea peisajului, însă este o plajă sălbatică, cu puține facilități. În funcție de condițiile mării, valurile pot fi puternice, iar intrarea în apă poate deveni rapid adâncă, motiv pentru care nu este cea mai bună alegere pentru familiile cu copii foarte mici.

În ceea ce privește Mamaia, părinții ar trebui să știe că, după lucrările de lărgire a plajelor, în multe zone nisipul este mai grosier decât în trecut, iar distanța până la apă este considerabil mai mare. Deși există sectoare cu intrare relativ lină în mare și numeroase facilități pentru familii, este recomandată verificarea atentă a zonei în care este rezervată cazarea.

Ce recomandă salvamarii și medicii

Indiferent de stațiunea aleasă, copiii trebuie supravegheați permanent atunci când intră în apă, chiar dacă aceasta este puțin adâncă. Specialiștii recomandă:

evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 17:00;

utilizarea unei creme cu factor ridicat de protecție solară și reaplicarea acesteia după fiecare baie;

hidratarea frecventă;

purtarea unei pălării și a unui tricou cu protecție UV pentru copiii foarte mici;

alegerea plajelor supravegheate de salvamari și respectarea semnificației steagurilor arborate pe plajă.