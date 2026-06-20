Vacanțele în Grecia au ajuns mai scumpe decât cele în Spania și Portugalia. Cât a ajuns să cheltuiască zilnic un turist

Milos este o insulă vulcanică și este populară datorită peisajului captivant și colorat, cu plaje cu nisip fin / sursă foto: Getty Images

Vacanțele în Grecia sunt, în această vară, considerabil mai scumpe decât în alte destinații mediteraneene tradiționale, scrie Novinite. Acest lucru reiese dintr-un studiu comun realizat de mai multe asociații importante din domeniul turismului, care a analizat raportul dintre prețuri și valoarea totală a pachetului de servicii oferit turiștilor străini.

Calculele arată că, în Grecia, cheltuiala medie zilnică pentru un turist ajunge la 168 de euro. În această sumă sunt incluse costurile pentru cazare, masă și activități culturale, precum vizitele la muzee, însă nu sunt luate în calcul cheltuielile de transport până la destinație.

Nivelul ridicat al prețurilor din sectorul turistic a determinat presa să publice datele sub titlul sugestiv "În Grecia, prețurile sunt deja ca în Luxemburg". Studiul scoate în evidență un paradox economic important, și anume că Grecia ocupă locul al doilea în Europa în ceea ce privește cele mai mici niveluri salariale, dar prețurile serviciilor turistice au ajuns să corespundă standardelor și posibilităților unor state europene mult mai bogate.

Analiza pieței arată că destinații alternative precum Italia, Spania și Portugalia oferă condiții mai avantajoase pentru turiști.

› Vezi galeria foto ‹

Dacă o familie ar alege să își petreacă vacanța de vară în Spania în loc de Grecia, ar economisi în medie 406 euro pe săptămână, la un nivel similar al serviciilor. Comparația cu alți concurenți regionali este, de asemenea, în defavoarea turismului elen.

O vacanță în Turcia costă, în medie, 144 de euro pe zi, adică cu 24 de euro mai puțin pe zi pentru aceeași categorie de servicii.

Tendința de scumpire a vacanțelor în Grecia a fost comentată oficial și de operatorii internaționali în cadrul marelui târg de turism de la Berlin. Agențiile de turism germane au atras atenția că Grecia se numără deja printre cele mai scumpe și mai greu accesibile destinații chiar și pentru turistul german obișnuit, care în mod tradițional este una dintre principalele surse de venit pentru turismul din regiune.

Pe lângă efectul negativ asupra fluxului de turiști străini, serviciile scumpe afectează puternic și piața internă.

Potrivit datelor oficiale ale Institutului elen pentru Studierea Consumatorilor, scumpirile din turism îi vor împiedica pe mulți greci să plece în vacanță în acest sezon. Practic, unul din doi greci nu va călători în această vară din lipsă de bani, în timp ce industria turistică locală se orientează tot mai mult către turiștii străini cu venituri mai mari.