Zboruri anulate sau amânate: MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. E grevă națională în transportul public și cel aerian

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia că lucrătorii companiilor din transportul public din regat s-au alăturat acţiunii de protest ce se va desfăşura marţi, 12 mai 2026.

Ca urmare, arată sursa citată, greva naţională va afecta atât transportul aerian, cât şi transportul public.

MAE recomandă românilor interesaţi să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de Internet ale aeroporturilor belgiene şi ale companiei care asigură transportul în comun, accesând următoarele linkuri:

www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing,

www.brussels-charleroi-airport.com/fr,

www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, românii care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.

Toate zborurile sunt anulate pe Aeroportul Brussels South Charleroi

Grevele sunt așteptate să afecteze transportul aerian și terestru din Belgia, în contextul în care sindicatele intensifică presiunile legate de pensii, salarii și condițiile de muncă.

Acțiunea sindicală la nivel național din Belgia, programată în această săptămână, va duce la suspendarea tuturor operațiunilor de zbor de pe Aeroportul Brussels South Charleroi, al doilea cel mai aglomerat aeroport din țară.

Marți, 12 mai, trei mari confederații sindicale – ABVV (socialist), ACV (creștin) și ACLVB (liberal) – vor organiza manifestații de protest față de reformele economice introduse de guvern, reforme care urmează să afecteze sistemele de pensii și condițiile de muncă.

Ca urmare, numărul angajaților disponibili este așteptat să fie semnificativ redus, iar Aeroportul Charleroi a invocat motive de siguranță care vor împiedica operarea zborurilor programate, atât la plecare, cât și la sosire.

Hub-ul internațional din regiunea Valonia a transmis că pasagerii afectați de anulări vor fi contactați în legătură cu reprogramarea zborurilor sau rambursarea biletelor.

„Regretăm impactul acestei greve naționale asupra planurilor de călătorie ale pasagerilor noștri și ne cerem scuze pentru inconvenientele cauzate”, se arată în comunicat.

Posibile zboruri anulate sau amânate și pe Aeroportul Internațional Bruxelles

Însă perturbările nu se limitează la Charleroi. Principalul aeroport internațional al țării, Brussels Airport, se pregătește, de asemenea, pentru probleme operaționale din cauza grevelor.

Peste jumătate dintre zborurile de plecare de pe Brussels Airport ar putea fi anulate marți, a declarat un purtător de cuvânt pentru publicația The Brussels Times. Măsura are scopul de a permite desfășurarea în siguranță a zborurilor rămase și de a evita timpi excesivi de așteptare.

„Companiile aeriene își vor adapta programele de zbor în următoarele zile și îi vor informa direct pe pasageri despre statusul zborului și opțiunile disponibile.”

Manifestațiile sunt programate să înceapă dimineața și să se încheie la ora locală 14:00, în capitală. Printre revendicările protestatarilor se numără condiții mai bune de muncă și de pensionare, un sistem fiscal mai echitabil și menținerea în Belgia a majorărilor salariale automate în funcție de inflație.

Perturbări în transportul public din Bruxelles

Și transportul public de la sol avertizează asupra unor perturbări.

STIB/MIVB, operatorul serviciilor de metrou, autobuz și tramvai, precum și al microbuzelor pentru persoanele cu mobilitate redusă din capitală și zonele învecinate, a anunțat că va încerca să mențină cel puțin un serviciu parțial în timpul grevei de marți.

„Totuși, îi invităm pe toți cei care au posibilitatea să caute soluții alternative pentru a se deplasa prin Bruxelles în acea zi”, a transmis STIB, recomandând utilizarea bicicletelor sau a serviciilor de car-sharing.