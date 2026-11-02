Trucul prin care poți face mai cald în casă fără sa dai caloriferul la maximum. Este folosit în țările nordice

3 minute de citit Publicat la 11:30 02 Noi 2026 Modificat la 11:50 02 Noi 2026

Cum funcționează trucul cu folia de aluminiu pusă în spatele caloriferului. Foto: Getty Images

Odată cu venirea frigului, mulți oameni caută soluții pentru a-și încălzi mai bine locuințele, fără să plătească mai mult la facturi. Un truc simplu, care presupune montarea unei folii de aluminiu în spatele caloriferului, ar putea ajuta la păstrarea căldurii în cameră. Metoda este cunoscută și în țările nordice, însă cât de eficientă este, de fapt? Specialiștii în sisteme de încălzire au explicat în ce condiții funcționează și cât de mult poate ajuta la reducerea pierderilor de căldură, potrivit publicației Homes & Gardens.

Ideea este simplă: în loc ca o parte din căldura produsă de calorifer să fie absorbită de peretele din spatele acestuia, folia reflectorizantă o redirecționează spre interiorul camerei.

Metoda este prezentată inclusiv de specialiștii danezi de la Bolius, un centru de informare dedicat locuințelor, care explică faptul că poate fi utilă mai ales în casele vechi, cu pereți slab izolați.

Cum funcționează trucul cu folia de aluminiu pusă în spatele caloriferului

Josh Mitchell, tehnician specializat în sisteme de încălzire și climatizare la AirConditionerLab, explică faptul că aluminiul are capacitatea de a reflecta căldura.

Atunci când un calorifer este montat pe un perete exterior, o parte din căldura acestuia poate fi absorbită de zid și pierdută spre exterior. Montarea unei suprafețe reflectorizante în spatele caloriferului poate reduce această pierdere și poate ajuta la menținerea unei temperaturi confortabile în cameră.

Trucul este util în special în locuințele care nu beneficiază de o izolație termică foarte bună.

Pentru rezultate mai bune, specialiștii recomandă folosirea unor panouri reflectorizante concepute special pentru calorifere, care pot fi cumpărate din magazinele de bricolaj. Acestea se montează în spatele caloriferului, cu suprafața reflectorizantă orientată spre sursa de căldură.

Folia obișnuită de aluminiu, folosită în bucătărie, poate avea un efect limitat, însă nu oferă neapărat aceleași rezultate ca un material special conceput pentru izolarea termică.

Chiar funcționează? Ce spun specialiștii despre economiile la încălzire

Potrivit lui Kevin Goude, specialist în sisteme de încălzire și proprietarul companiei First Choice, metoda nu produce schimbări spectaculoase, dar poate fi utilă pentru persoanele care vor să reducă pierderile de căldură fără investiții mari.

În special în camerele reci sau în locuințele cu pereți insuficient izolați, folia reflectorizantă poate contribui la o distribuire mai eficientă a căldurii.

Josh Mitchell susține că unele studii indică o reducere de aproximativ 5-10% a pierderilor de căldură prin pereți atunci când este folosită această metodă.

Totuși, acest procent nu înseamnă că factura la încălzire va scădea automat cu 5-10%. Economiile depind de izolația locuinței, de poziția caloriferelor și de sistemul de încălzire.

De asemenea, folia nu face caloriferul să producă mai multă căldură și nu îi crește puterea. Rolul ei este să limiteze cantitatea de căldură care se pierde prin peretele din spatele acestuia.

Specialiștii spun că efectul asupra temperaturii din cameră este, de regulă, modest. Prin urmare, metoda poate ajuta, dar nu poate compensa problemele serioase de izolație ale unei locuințe.

Pentru rezultate mai bune, Kevin Goude recomandă combinarea acestui truc cu întreținerea corespunzătoare a instalației de încălzire, inclusiv aerisirea caloriferelor atunci când este necesar și eliminarea locurilor prin care pătrunde aerul rece.

Alte soluții simple pentru a păstra căldura în casă și a reduce facturile

Pe lângă folosirea foliei reflectorizante, există și alte metode accesibile prin care locuința poate fi menținută caldă în sezonul rece.

Josh Mitchell recomandă montarea unor benzi de etanșare sau opritoare de curent la baza ușilor și în jurul ferestrelor. Acestea împiedică aerul rece să pătrundă în casă și reduc pierderile de căldură.

O altă soluție este verificarea garniturilor și a zonelor din jurul ramelor ferestrelor. În locuințele mai vechi, materialele de etanșare se pot deteriora în timp, lăsând aerul rece să intre. Închiderea acestor spații poate îmbunătăți confortul termic.

Kevin Goude recomandă și izolarea conductelor de încălzire, pentru a reduce pierderile de căldură pe traseul acestora.

O altă variantă o reprezintă radiatoarele electrice portabile, care pot încălzi rapid o anumită cameră, fără să fie nevoie să încălzești întreaga locuință.

Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste aparate nu sunt neapărat mai economice decât sistemele de încălzire centralizată. Costul folosirii lor depinde de consumul de energie, de timpul de funcționare și de tariful plătit pentru electricitate.

În cele din urmă, trucul cu folia reflectorizantă poate fi o soluție ieftină pentru a limita pierderile de căldură, mai ales în locuințele slab izolate. Nu înlocuiește însă o izolație bună sau întreținerea corectă a instalației de încălzire.