Lidl lansează un produs neobișnuit înainte de 1 Decembrie. Este o combinație între două preparate iubite de români

<1 minut de citit Publicat la 23:01 23 Noi 2026 Modificat la 23:01 23 Noi 2026

Lidl introduce în magazinele din România un produs nou, numit „Covrimic”. Foto: hepta

Lidl introduce în magazinele din România un produs nou, numit „Covrimic”, care combină două dintre cele mai cunoscute preparate consumate de români: micul și covrigul. Produsul este disponibil începând de luni, 23 noiembrie, și a fost lansat cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie.

Covrimicul este o reinterpretare a micului tradițional, combinat cu un covrig, și este conceput ca o gustare care poate fi consumată rapid, fără să fie nevoie de pregătire suplimentară.

Noul produs poate fi găsit în zona de brutărie a magazinelor Lidl din întreaga țară, la prețul de 5,99 lei pentru o bucată de 110 grame. Potrivit companiei, acesta va fi disponibil în limita stocului existent.

Reprezentanții Lidl spun că produsul a fost creat pornind de la preferințele alimentare ale românilor și de la tendințele actuale de consum.

Compania precizează că dezvoltarea unor astfel de produse presupune inclusiv colaborări cu furnizori locali.