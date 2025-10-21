„Schimbarea orei și-a pierdut sensul”. Se discută eliminarea definită a acestei practici. Când s-ar putea întâmpla

2 minute de citit Publicat la 08:04 21 Oct 2025 Modificat la 08:09 21 Oct 2025

Ora de vară va începe oficial în România duminică, 30 martie 2025. Foto: Getty Images

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a propus eliminarea definitivă a schimbării sezoniere a orei în întreaga Uniune Europeană, argumentând că această practică este depășită, nu mai aduce beneficii energetice și are efecte negative asupra sănătății populației, scrie EFE.

Declarațiile au fost făcute luni, în cadrul unei conferințe de presă susținute după summitul euromediteranean din Portorož, Slovenia, unde Spania a prezentat oficial propunerea în cadrul Consiliului UE pentru Mediu și Energie.

Sánchez a subliniat că „84% dintre cetățenii europeni” sunt de acord cu eliminarea schimbării orei și că Parlamentul European a votat deja, în urmă cu șase ani, în favoarea acestei măsuri. Totuși, lipsa unui consens între statele membre a blocat implementarea deciziei.

„Schimbarea orei și-a pierdut sensul. Cetățenii nu o mai susțin, iar știința confirmă că nu mai aduce economii de energie, ci perturbă ritmurile biologice de două ori pe an”, a declarat premierul spaniol.

Acesta a afirmat că este „important este să punem capăt definitiv acestei practici”.

Propunerea oficială, prezentată luni la Bruxelles

Propunerea Spaniei de a elimina schimbarea orei urmează să fie discutată oficial luni, în cadrul Consiliului de Transport, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, la care participă miniștrii de resort din toate cele 27 de state membre.

Surse guvernamentale de la Madrid au confirmat că 66% dintre spanioli susțin, de asemenea, oprirea acestei practici. În prezent, planul european de coordonare a schimbării orei este programat să se încheie în 2026, iar Spania consideră acest moment o oportunitate pentru relansarea discuției.

De ce vrea UE să renunțe la schimbarea orei

Schimbarea orei a fost introdusă în 1980, când Comunitatea Economică Europeană (CEE) a decis să armonizeze ora de vară și cea de iarnă în statele membre pentru a reduce consumul de energie și pentru a sprijini funcționarea pieței unice.

Însă, potrivit guvernului spaniol, dezvoltarea economică, tehnologică și schimbarea stilului de viață au făcut ca aceste motive să nu mai fie valabile. În plus, numeroase studii au arătat că modificarea orei afectează sănătatea și productivitatea angajaților, având un impact economic semnificativ.

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat într-un interviu pentru TVE că schimbarea orei „nu mai reduce consumul de energie, dar afectează sănătatea lucrătorilor și, implicit, productivitatea acestora”.

Acesta a menționat un studiu al London School of Economics, care estimează un cost de 750 de dolari per angajat din cauza scăderii randamentului asociate perturbării somnului și ritmurilor biologice.

„Nu mai există nicio justificare pentru această practică. Dimpotrivă, vrem să protejăm sănătatea lucrătorilor. Eliminarea schimbării orei este un pas firesc înainte”, a adăugat ministrul.

Dacă propunerea Spaniei va primi sprijinul majorității calificate în Consiliul Uniunii Europene, schimbarea orei ar putea fi eliminată oficial începând din 2026 – punând capăt unei tradiții vechi de peste patru decenii în Europa.