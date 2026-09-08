Un băiat din UK a început să vândă plante la 6 ani, la biroul tatălui. La 13 ani, are o afacere care îi plătește școala de 18.000 €/an

La doar 13 ani, Malaki deține un restaurant cu mâncare caraibiană în Londra. Sursa foto: Abdul Conteh Leone via Facebook.

Un băiat de 13 ani din Surrey, Anglia, a început să vândă plante în fața biroului tatălui său la vârsta de 6 ani, iar acum a transformat a ajuns să conducă un restaurant în Londra, afacere care contribuie la plata taxelor sale școlare de 4.000 de lire sterline pe trimestru (n.r. aproximativ 18.640 € pe an).

„Malaki Conteh” a început să vândă plante pentru a strânge bani pentru lecții de canto, deoarece își dorea să devină corist. Ceea ce a început cu plante s-a extins treptat și la alte produse, înainte de a se transforma într-o „afacere cu produse alimentare caraibiene”. Succesul său i-a permis să contribuie la plata educației sale, în timp ce și-a îndeplinit și ambiția muzicală inițială.

Potrivit Fine Dining Lovers, parcursul lui Malaki, de la o mică tarabă amplasată pe trotuar până la administrarea unor afaceri, l-a transformat într-unul dintre cei mai tineri antreprenori din Marea Britanie.

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Adolescentul din Marea Britanie care a transformat vânzarea plantelor într-o afacere ce contribuie la plata taxei școlare de 4.000 de lire pe trimestru

Parcursul antreprenorial al lui Malaki a început de la dorința sa de a deveni „corist”. El a devenit interesat de coriști după ce i-a urmărit pe YouTube când avea 6 ani.

Când și-a întrebat tatăl despre posibilitatea de a lua lecții de canto, i s-a spus că va trebui să strângă singur banii necesari. În loc să renunțe la idee, Malaki a început să cultive și să vândă plante în fața birourilor tatălui său, Abdul Conteh, din Camberwell. De asemenea, a vândut obiectele de care nu mai avea nevoie.

Ulterior, afacerea s-a extins și a inclus pâine și prăjituri, înainte de a se orienta către produse alimentare. Mai târziu, afacerea sa a funcționat într-un spațiu situat sub biroul tatălui său din Crystal Palace, unde vindea produse alimentare caraibiene, inclusiv pui jerk, pateuri și prăjituri.

Afacerea i-a permis lui Malaki să urmărească ambiția care o inspirase. Acesta a devenit „primul corist-șef de culoare” din istoria de aproape 1.000 de ani a Catedralei din Chichester.

Câștigurile sale au contribuit, de asemenea, la plata taxelor școlare de 4.000 de lire pe trimestru. Malaki este elev intern cu program complet la The Prebendal School din Chichester, West Sussex.

Banii pe care i-a câștigat l-au ajutat și să își cumpere lucruri personale. Potrivit articolului, Malaki a strâns 778 de lire sterline vânzând plante pe Facebook pentru a cumpăra două viole. Tatăl său a spus că băiatul și-a cumpărat și alte instrumente muzicale din banii câștigați de el.

Sprijinul familiei l-a ajutat pe Malaki să transforme afacerea cu mâncare într-un proiect în creștere

Deși Malaki este proprietarul restaurantului, familia sa îi oferă un sprijin important. Get Surrey relatează că Abdul administrează magazinul în timp ce Malaki este la școală și îi transmite informații despre activitatea acestuia, în timp ce băiatul continuă să fie implicat în deciziile legate de afacere.

Tatăl său l-a descris drept un om de afaceri serios. Un vecin plătește 65 de lire sterline pe lună pentru a parca un vehicul de mari dimensiuni pe aleea familiei, iar banii sunt depuși în contul destinat bursei lui Malaki.

„Express” a relatat că Malaki administra „trei afaceri” la vârsta de 13 ani, demonstrând cât de mult au evoluat interesele sale antreprenoriale de la prima sa tarabă cu plante.

Cum folosește Malaki banii câștigați din afacere pentru a sprijini organizații caritabile și alte persoane

Malaki nu folosește toate veniturile pentru el. Get Surrey relatează că donează o parte din profiturile sale către diferite organizații caritabile.

Parcursul său a început cu o provocare simplă: să strângă bani pentru lecțiile de canto. Vânzarea plantelor în fața biroului tatălui său a reprezentat punctul de plecare.

Afacerea s-a dezvoltat apoi prin vânzarea unor produse diferite și, în cele din urmă, s-a transformat într-o afacere cu produse alimentare.

Povestea lui Malaki arată cum un efort început în copilărie pentru finanțarea unei ambiții muzicale s-a transformat într-un parcurs antreprenorial mai amplu, care contribuie acum la educația sa și susține, în același timp, cauze caritabile.