Un bărbat a întrebat inteligența artificială cum să vândă casa. A încheiat contractul în 5 zile și a primit în plus 100.000 de dolari

Un american a reușit să-și vândă locuința în cinci zile și cu 100.000 de dolari peste estimările agenților imobiliari, după ce a folosit ChatGPT în toate etapele, de la stabilirea prețului până la negociere.

Totul a început în timpul unei călătorii cu mașina din sudul Floridei până în Carolina de Nord, în perioada sărbătorilor de iarnă. În timp ce conducea, Robert Levine i-a cerut soției sale să întrebe ChatGPT despre cum să vândă o locuință. "Suntem capabili să facem asta?", au întrebat ei. "Care este, în mod realist, calendarul?".

Conversația a început ca o metodă de a trece timpul pe durata drumului lung, însă s-a transformat rapid într-un demers complex, în care inteligența artificială a ajuns să gestioneze marketingul, planificarea, stabilirea prețului și negocierea. Prin simple solicitări pe parcursul întregului proces, Levine și soția sa au obținut un contract semnat pentru vânzarea casei lor din Cooper City, Florida, la prețul de 954.800 de dolari, cu 100.000 de dolari peste estimările agenților imobiliari. "Când ne-am întâlnit cu agenții imobiliari, nu aveau încredere în prețul stabilit", a declarat Levine pentru Fortune. "ChatGPT ne-a dat mai multă încredere în nivelul prețurilor și în direcția în care merge piața"

Modelele de inteligență artificială devin tot mai capabile să îndeplinească sarcini complexe, depășind chiar și standarde considerate dificile de către cei mai buni matematicieni și avocați din lume.

Nu doar companiile utilizează această tehnologie. Americanii obișnuiți încep să folosească AI în interes propriu, unii pentru a-și vinde locuințele, alții pentru practici mai discutabile, precum realizarea temelor școlare.

Levine, care e CEO al firmei de consultanță strategică ComOps, consiliază cazinouri și branduri din industria ospitalității cu privire la utilizarea inteligenței artificiale. Cu toate acestea, Levine este convins că metoda prin care și-a vândut casa poate fi aplicată și de persoane mai puțin familiarizate cu tehnologia.

"Aș recomanda-o tuturor", a spus el. "ChatGPT nu înseamnă programare. Este o conversație, iar dacă alegi să mergi pe calea clasică, tot va trebui să ai această conversație cu un agent imobiliar."

ChatGPT ca negociator și consultant de design

Pentru Levine, discuțiile cu agenții imobiliari nu se potriveau cu programul său încărcat. Deși a vorbit cu câțiva dintre ei, niciunul nu era sigur în privința prețului locuinței.

ChatGPT, în schimb, i-a confirmat că listarea casei cu 100.000 de dolari peste recomandările agenților era decizia corectă. Locuința s-a vândut la unul dintre cele mai ridicate prețuri pe metru pătrat din zonă, potrivit lui Levine, deși nu beneficia de cea mai bună priveliște, nu avea cel mai mare teren și nici nu era cea mai modernizată proprietate din cartier.

Inteligența artificială a planificat inclusiv cele mai detaliate aspecte ale procesului de vânzare. A oferit sugestii despre cum să fie îmbunătățită locuința, inclusiv ce pereți ar trebui revopsiți. De asemenea, i-a recomandat lui Levine când să programeze vizionările, astfel încât să se potrivească programului său. Pentru vânzare s-au prezentat 15 potențiali cumpărători, dintre care o treime au depus oferte.

"Ne-a ghidat prin tot procesul, inclusiv în detalii mici la care nu m-aș fi gândit niciodată", a povestit Levine. "Prima impresie este importantă. Auzim mereu despre aspectul exterior, dar și când intră în casă, oamenii nu vor să vadă pereți zgâriați."

Deși inteligența artificială a funcționat ca un agent imobiliar personal pentru Levine, caapcitățile sale au avut și unele limite. În primul rând, acesta a trebuit să fie implicat în fiecare etapă, adresând constant întrebări și solicitări, în loc să lase sarcinile în seama unui sistem complet autonom. De asemenea, chiar dacă studii recente arată că AI ar putea îndeplini teoretic majoritatea sarcinilor unui avocat, Levine a ales să angajeze unul. Totodată, tehnologia nu putea organiza vizionări sau împacheta bunurile familiei.