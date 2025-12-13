Un festival din Timișoara a intrat în Top 10 din Europa. Peste 100.000 de oameni au fost la CODRU Festival în 2025

2 minute de citit Publicat la 11:00 13 Dec 2025 Modificat la 11:40 13 Dec 2025

Peste 100.000 de oameni au participat la ediția din 2025 a festivalui de-a lungul celor trei zile. Foto: CODRU Festival

Din cei cinci ani în care este organizat la Timișoara, CODRU Festival a reușit să intre de trei ori la rând în top 10 festivaluri din Europa. Ediția din 2025 a adus, din nou, Timișoara în lumba reflectoarelor la nivel european. Festivalul se numără printre cei 10 finaliști la categoria Best Medium-Sized Festivals de la European Festival Awards. Câștigătorul va fi anunțat luna viitoare.

„Să fim din nou în TOP 10 al festivalurilor din Europa este o onoare pentru noi și pentru

Timișoara. Este un rezultat datorat atât sprijinului publicului, căruia îi mulțumim în primul

rând pentru participare, dar și pentru voturi, cât și evaluării juriului internațional de

specialitate. Sperăm să aducem premiul acasă, la Timișoara”, a spus Victor Balaniuc,

co-fondator și general manager CODRU Festival.

› Vezi galeria foto ‹

CODRU Festival este nominalizat alături de festivaluri de prestigiu din Europa, precum:

Azkena Rock Festival (Spania);

Dauwpop (Olanda);

Greenfield Festival (Elveția);

Mystic Festival (Polonia);

OpenAir St. Gallen (Elveția);

Orange Warsaw Festival (Polonia);

Pohoda Festival (Slovacia);

Sea Star Festival (Croația);

Sunny Hill Festival (Kosovo);

„Este o recunoaștere importantă pentru Timișoara și pentru proiectele culturale și

comunitare dezvoltate pentru publicul timișorean și nu numai”, au precizat organizatorii într-un comunicat de presă.

Peste 100.000 de oameni au participat la ediția din 2025 a festivalui de-a lungul celor trei zile. La evenimentul care a devenit deja parte din atmosfera culturală a Timișoarei au participat artiști din toată lumea.

CODRU Festival are și o dimensiune de responsabilitate socială. Festivalul se desfășoară în Pădurea Verde și organizatorii au plantat până acum peste 70.000 de copaci.

Câștigătorii European Festival Awards vor fi anunțați pe 14 ianuarie 2026, la Groningen, Olanda, în cadrul Galei European Festival Awards.

Următoarea ediție, CODRU Festival 2026, va avea loc între 28 - 30 august, la Pădurea

Verde. Se anunță o ediție în care artiști internaționali, proiectele culturale și inițiativele

dedicate naturii vor duce experiența CODRU la un nou nivel.