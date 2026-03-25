Un monstru marin din era dinozaurilor a fost descoperit în Mexic. "Nu exista nimic mai mare sau mai periculos decât el"

Prognathodon cipactli, o reptilă acvatică din familia mosasaurilor care a trăit în aceeași perioadă cu dinozaurii, dar nu era înrudită cu aceștia, domina mările în urmă cu circa 70 de milioane de ani.

Un monstru marin de șase metri lungime, cu fălci puternice, este cea mai recentă creatură preistorică descoperită printre depozitele de fosile din nordul Mexicului, scrie El Pais.

Prognathodon cipactli, o reptilă acvatică din familia mosasaurilor care a trăit în aceeași perioadă cu dinozaurii, dar nu era înrudită cu aceștia, domina mările în urmă cu circa 70 de milioane de ani, în Cretacicul târziu, chiar înainte de extincția în masă care a pus capăt epocii dinozaurilor.

Cercetările pentru identificarea speciei Prognathodon cipactli au început în 2001, odată cu descoperirea unui craniu aproape complet în Formațiunea Méndez din Nuevo León, unul dintre zecile de situri fosilifere din nord-estul Mexicului. Analize ulterioare ale maxilarului, realizate în 2007, au descris specimenul ca aparținând unei specii neidentificate de mosasaur, însă acum o echipă de paleontologi de la Muzeul Deșertului din Saltillo și Universitatea din Bath (Anglia) a stabilit că este vorba despre o specie nouă, extinzând diversitatea reptilelor preistorice din Mexic.

Spre deosebire de alți mosasauri, mai mari, cu dinți subțiri și cranii alungite, noua specie descoperită avea aproximativ șase metri lungime, iar trăsăturile sale indică o adaptare specifică unui prădător eficient, capabil să vâneze prăzi de toate dimensiunile, precum alte reptile marine, pești mari sau animale cu carapace.

"Era un mosasaur cu fălci scurte, cu dinți conici și foarte robuști, ceea ce îi permitea să atace prăzi mari", a explicat Héctor Rivera-Sylva, paleontolog la Muzeul Deșertului și unul dintre autorii studiului. "Observăm că era un vânător activ, ceea ce ne permite să-l comparăm, de exemplu, cu orcile din prezent. Întregul gen Prognathodon a fost identificat în oceanul deschis, dar este probabil că se apropia și de coastă, urmărind alte reptile marine pentru a le ataca acolo .În acea perioadă și în această regiune, era prădătorul suprem; acesta era locul său în lanțul trofic. Nu exista nimic mai mare sau mai periculos decât el.", a adăugat acesta.

FOTO: Instagram

În urmă cu 70 de milioane de ani, peisajul semideșertic din nord-estul Mexicului era foarte diferit de cel actual, fiind format din mlaștini și plaje puțin adânci, înconjurate de vegetație tropicală care se extindea până la mare. De-a lungul milioanelor de ani, rocile sedimentare formate pe fundul mării au ieșit la suprafață datorită activității tectonice.

"Această descoperire ne arată că biodiversitatea de la sfârșitul Cretacicului era mult mai mare decât credeam, atât la nivel global, cât și național. Vor fi descoperite și alte specii în Mexic în timp, însă descoperirile recente plasează deja țara noastră ca un sit important la nivel mondial, deoarece nu este doar o zonă de tranziție, ci un loc unde au existat specii și condiții diferite care au dus la o diversificare mai mare", afirmă Rivera, unul dintre promotorii interesului pentru giganții dispăruți din nordul Mexicului.

"Când eram copil, aveam impresia că dinozaurii nu au trăit în Mexic; această zonă era un mare semn de întrebare. Credeam că este ceva îndepărtat, doar în Statele Unite sau în alte părți ale lumii. Dar nu, sunt și aici, în Mexic. Acum am copii de nouă, zece sau 12 ani care mă contactează cu mare interes, iar eu le spun: «Dacă vreți să vedeți dinozauri mexicani, puteți veni la Muzeul Deșertului, pentru că aici sunt expuși dinozauri din Mexic.»", a declarat Rivera.