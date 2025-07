Copiii sub 13 ani nu ar trebui să aibă acces la telefoane. Consecințele pot fi grave: „Ar trebui restricționate la fel ca alcoolul”

Fetele sunt mai afectate de utilizarea smartphone-urilor decât băieții. FOTO: Getty Images

Copiii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui sa aibă acces la smartphone-uri, potrivit unui nou studiu, pentru că altfel vor fi mai predispuși la gânduri suicidare, stimă de sine scăzută și agresivitate, potrivit euronews.com.

Potrivit studiului, publicat în Journal of the Human Development and Capabilities, copiii sub 13 ani care au avut acces la un smartphone erau mai predispuși să aibă gânduri suicidare, o stimă de sine mai scăzută, agresivitate și detașare de realitate. Fetele au fost mai afectate de utilizarea smartphone-urilor decât băieții.

Mai mult, copiii sub 13 ani erau mai predispuși să se confrunte și cu tulburări de somn, cyberbullying și probleme în relații, inclusiv în familie.

Autoarea principală a studiului, Tara Thiagarajan, a declarat că și-ar dori ca smartphone-urile să fie restricționate pentru cei sub 13 ani și reglementate ca alcoolul și tutunul de către autoritățile guvernamentale. Măsura ar trebui să fie însoțită de restricții pe platformele sociale, precum și de "impunerea educației în alfabetizarea digitală și aplicarea responsabilității corporative".

"Mintea tânără în dezvoltare este mai compromisă de mediul online, având în vedere vulnerabilitatea lor și lipsa de experiență în lumea reală", a explicat ea.

Cele mai multe dintre interdicțiile de până acum împotriva telefoanelor mobile au fost impuse în școlile din Europa, cu interdicții parțiale în sălile de clasă din Franța, Olanda, Marea Britanie, Italia, Ungaria, Spania, Irlanda, Suedia, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg și Finlanda.

Unele dintre aceste țări, inclusiv Franța, Olanda, Italia, Luxemburg și unele regiuni spaniole, au interdicții totale privind telefoanele mobile în școli, astfel încât acestea nu pot fi folosite în niciun moment al zilei. Alte țări europene, cum ar fi Danemarca, Cipru, Bulgaria și Portugalia, iau în considerare, de asemenea, restricții suplimentare asupra telefoanelor mobile.