Cum ne dăm seama că pulsul nostru este prea mare. Valorile care ne ajută să trăim mai mult

1 minut de citit Publicat la 09:10 03 Noi 2025 Modificat la 09:14 03 Noi 2025

Puls electrocardiograf. foto: pexls.com

Medicul cardiolog Silviu Dumitrescu a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate, despre legătura directă dintre stres și bolile de inimă, explicând cât de periculos poate fi acest factor aparent invizibil pentru sănătatea cardiovasculară.

„Nici pe departe nu este un mit, dimpotrivă, stresul este un component important al riscului cardiovascular global”, a explicat medicul. Acesta a amintit că România se află în cea mai înaltă zonă de risc cardiovascular conform hărții Societății Europene de Cardiologie. „La aceeași valoare a tensiunii arteriale și la același nivel al colesterolului, românii au un risc mai mare decât un francez sau un spaniol. De ce? Stresul social este o diferență, dar și modul în care reușim să îl gestionăm.”

Cardiologul subliniază că evenimentele puternic stresante pot declanșa infarct miocardic acut, accident vascular cerebral sau chiar moarte subită. „Discutăm despre pierderea unei persoane dragi, o despărțire, o schimbare de loc de muncă – toate acestea pot determina evenimente cardiovasculare grave. A ne face că stresul nu există sau a spune „noi suntem puternici” este, de cele mai multe ori, o minciună.”

Medicul atrage atenția și asupra monitorizării pulsului, mai ales cu ajutorul ceasurilor inteligente. „Există smartwatch-uri care pot detecta cu acuratețe tulburări de ritm, iar eu recomand folosirea lor atunci când simțim palpitații.”

În ceea ce privește valorile normale, medicul afirmă: „Nu vrem ca frecvența cardiacă să depășească sistematic 90-100 în repaus. O frecvență între 60 și 90 este considerată normală pentru o persoană obișnuită.”

El reamintește că pulsul este influențat de stilul de viață și de gradul de activitate fizică: „Persoanele care au un stil de viață sănătos și fac sport sunt mai bradicardice, au frecvențe cardiace mai joase.”

În concluzie, medicul subliniază importanța gestionării stresului și a monitorizării sănătății inimii. „Stresul este un dușman redutabil. A-l ignora nu ne face mai puternici, ci mai vulnerabili.”