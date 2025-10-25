Greșeala pe care o fac toți românii când îi doare gâtul. "Nu mai faceţi asta"

Femeie care îşi pulverizează un spray pentru durere în gât. foto: pexels.com/Karola G

Sezonul răcelilor a început, iar durerea în gât este adesea primul simptom care ne trimite în fața raftului cu medicamente. Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul ORL Bogdan Popescu atrage însă atenția că antibioticul nu trebuie luat niciodată fără recomandarea medicului.

„Primul lucru e să ne abținem să nu luăm antibiotic. E o problemă majoră la români. Antibioticele nu se iau așa, nu mai faceţi asta”, avertizează specialistul.

El recomandă, în schimb, tratamente simptomatice și măsuri simple aplicabile acasă: „Trebuie să luăm simptomatice, să ne protejăm gâtul, să evităm fumatul, mediul poluat și să ne hidratăm foarte bine. Băuturile trebuie să fie călduțe, nu fierbinți.”

În privința remediilor tradiționale, medicul confirmă că unele pot fi utile, cu prudență: „Șodoul este valabil, dar fără exagerări, pentru că sunt multe persoane care încălzesc laptele mult prea tare și pot ajunge la arsuri în gât.”

Remedii naturale pentru durerea în gât

ceaiuri calmante: salvie, mușețel, tei, ghimbir, lămâie

mierea de albine

gargară cu apă sărată

usturoi

propolis

Mierea rămâne un aliat de încredere: „Ne ajută la calmarea durerilor, nu neapărat prin efect antiinflamator, ci pentru că emoliază gâtul și reduce senzația de înțepătură.”

O cauză frecvent ignorată a durerii în gât este lipsa igienei nazale. „Dacă nu respirăm corect pe nas, inspirăm pe gură, se usucă gâtul și apare inflamația. Iar în rinosinuzite, mucusul poate ajunge în gât și provoca dureri. „Orice durere în gât care durează mai mult de două, maxim trei săptămâni trebuie investigată.”

Când trebuie mers la medic în caz de durere în gât

durerea persistă mai mult de 3 zile

apare febră mare, ganglioni umflați, dificultate la înghițire

există placi albe pe amigdale (posibilă infecție bacteriană)

Diferența dintre infecția virală și cea bacteriană poate fi anticipată și acasă: „Depozitele albicioase, cu aspect grunjos, în ambele părți ale gâtului, pot sugera o infecție bacteriană, dar antibioticul nu se ia după ureche. Este necesar consult la medicul de familie sau ORL.”