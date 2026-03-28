Memoria emoțională și memoria musculară. Exercițiul important care ne ajută să nu uităm

Cele două tipuri de memorie sunt esențiale pentru păstrarea amintirilor important. foto: pexels.com

Memoria nu este afectată în mod direct de vârstă, ci mai degrabă de lipsa antrenamentului sau de suprasolicitare. Este semnalul de alarmă tras de medicul Adrian Stănescu, care explică diferențele dintre memoria emoțională și memoria musculară și modul în care acestea ne ajută să reținem informațiile pe termen lung.

„Creierul nu uită din cauza vârstei, ci pentru că este suprasolicitat sau chiar neantrenat”, a spus medicul în cadrul emisiunii Sfat de sănătate.

Potrivit specialistului, cele două tipuri de memorie sunt esențiale pentru păstrarea amintirilor importante. „Memoria emoțională și memoria musculară sunt memoriile care ne ajută să memorăm pe termen lung. Dacă activăm emoția sau mișcarea, avem șanse mult mai mari să reținem informațiile”, a explicat medicul.

Memoria musculară este legată de acțiuni repetitive, învățate încă din copilărie. Exemplele clasice sunt mersul pe bicicletă, scrisul sau vorbitul. „Lucrurile din copilărie sunt cele mai bune exemple pentru memoria musculară. Chiar și mâncatul este un act motor”, a precizat acesta.

Pe de altă parte, memoria emoțională este strâns legată de trăiri intense: „Un botez, o nuntă sau un moment dificil – toate rămân în memorie pentru că ne-au impactat emoțional”.

Medicul susține că aceste tipuri de memorie pot fi antrenate la orice vârstă, nu doar în copilărie. „Copiii fac acest lucru instinctiv, prin joc. Dar există și exerciții pe care le putem face la maturitate pentru a activa memoria emoțională și musculară”, a explicat el.

Un exemplu simplu este asocierea unor cuvinte cu gesturi:

„creier” – mâna la cap

„mișcare” – gest cu degetele

„motivație” – mâna la inimă

„Dacă repetăm aceste lucruri de aproximativ 20 de ori, le putem ține minte ore sau zile. Dacă intervenim cu un pas suplimentar, mai complex, și apoi revenim la forma inițială, putem păstra informația chiar luni sau ani”, a detaliat medicul.

Există însă și situații în care memoria emoțională ne încurcă, mai ales când vine vorba despre experiențe negative. „Este mai dificil să scoatem din memorie anumite evenimente, tocmai din cauza încărcăturii emoționale. În astfel de cazuri, pot fi necesare intervenții de tip psihoterapie”, a explicat specialistul.

Memoria musculară și cea emoțională funcționează împreună și sunt esențiale pentru modul în care învățăm și ne adaptăm. „Când vrem să învățăm ceva, putem aplica aceste două tipuri de memorie pentru rezultate mai bune”, a subliniat medicul.