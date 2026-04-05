Mit sau realitate: Parfumul pe gât ne dereglează tiroida? Simptomele care indică o tiroidă bolnavă

Deși analizele tiroidiene ies în limite normale, tot mai mulți pacienți acuză stări de oboseală, fluctuații de greutate sau disconfort general. Medicul endocrinolog Roxana Boanță a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, de ce apare acest paradox și ce ar trebui să facem în astfel de situații.

„Este un paradox care poate să determine foarte multă frustrare și chiar o stare și mai proastă pacienților care deja nu se simt bine”, afirmă medicul. Potrivit acesteia, chiar dacă analizele sunt normale, simptomele pot semăna cu cele ale hipotiroidismului sau hipertiroidismului.

Specialista subliniază că valorile din analize reprezintă o medie generală, care nu se aplică identic fiecărui pacient: „Noi analizăm un standard care este stabilit în funcție de un număr foarte mare de oameni sănătoși, dar nu trebuie să ne comparăm neapărat cu media. E ca la haine – dacă cea mai mare vânzare este la măsura 40, există și persoane care poartă 36 sau 44 și nu se vor simți bine în 40”.

În acest context, medicina modernă pune accent pe personalizare: „Tratamentele și toate evaluările sunt și trebuie să fie personalizate”, explică medicul.

Medicul recomandă ca orice investigație suplimentară să fie făcută doar la indicația specialistului: „Dacă nu ne simțim bine, mergem la medic. Medicul vede contextul clinic, palpează, face o ecografie și decide dacă sunt necesare analize suplimentare”.

Mit demontat: afectează parfumul tiroida?

Un subiect intens discutat în mediul online este legat de aplicarea parfumului în zona gâtului. Răspunsul medicului este clar: „Răspunsul scurt este NU”.

Aceasta explică faptul că tiroida nu este influențată direct de substanțele aplicate pe piele: „Tot ce aplicăm pe tegument se absoarbe în sânge și ajunge în tot corpul, nu strict la nivelul tiroidei”. Totuși, atrage atenția asupra compoziției produselor cosmetice: „Trebuie să fim atenți la substanțe precum ftalații sau parabenii, care pot avea efecte nocive sau pot provoca alergii”.

Semnele unei funcționări normale sunt, în primul rând, starea generală bună: „Ne putem adapta la frig, căldură, stres și oboseală, fără probleme majore. De asemenea, părul, unghiile, pielea și greutatea reflectă un echilibru al organismului”.

În schimb, sensibilitatea crescută la frig poate indica o problemă: „Pacienții cu hipotiroidism suportă mai greu frigul. Dacă acest simptom persistă, ar trebui verificat”.

Simptome precum oboseala inexplicabilă, variațiile de greutate sau palpitațiile nu trebuie ignorate. Un consult endocrinologic poate face diferența între o simplă stare de disconfort și o afecțiune care necesită tratament.