”Pericolul invizibil” din casă. Gazul extrem de toxic, invizibil, fără gust, fără miros care poate duce la deces

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Nu-l vedem, nu-l mirosim și nu ne dăm seama când ne afectează. Monoxidul de carbon este unul dintre cele mai periculoase riscuri din sezonul rece, mai ales în locuințele unde mijloacele de încălzire sunt folosite impropriu. În contextul problemelor tot mai frecvente cu furnizarea căldurii, mulți români ajung să improvizeze, fără să știe că își pot pune viața în pericol.

„Orice produs care arde fie că vorbim de lemn, cărbune, benzină sau gaz eliberează monoxid de carbon. Este un gaz extrem de periculos pentru că nu poate fi detectat cu simțurile noastre: nu are miros și nu se vede”, explică medicul toxicolog Radu Țincu.

Unul dintre cele mai frecvente și riscante obiceiuri este folosirea aragazului pentru încălzirea locuinței. „Dacă folosim aragazul într-o încăpere mică, cum este bucătăria, iar gazul arde o perioadă mai lungă de timp, monoxidul de carbon se acumulează și ne poate intoxica fără să ne dăm seama”, avertizează specialistul.

Primele semne ale intoxicației sunt înșelătoare și ușor de ignorat. „Vorbim de o ușoară durere de cap, amețeală și somnolență. Din păcate, aceste simptome pot apărea în foarte multe alte situații și nu ne duc imediat cu gândul la o intoxicație”, spune medicul. Problema apare atunci când concentrația de monoxid de carbon crește periculos: „În momentul în care blochează transportul oxigenului către creier, poate apărea coma. Din păcate, atunci este deja prea târziu”.

Simptome intoxicație cu monoxid de carbon

dureri de cap

oboseală

amețeli

greață

confuzie

dificultăți de respirație

iritabilitate

lipsă de coordonare

leșin

vedere încețoșată

Un alt risc major este legat de intervenția celor care vor să ajute. „De foarte multe ori, persoana care intră într-o încăpere și găsește pe cineva inconștient uită că poate fi vorba despre monoxid de carbon și se intoxica și ea. Prima regulă este să deschidem imediat toate geamurile și să permitem oxigenului să intre”, subliniază Radu Țincu.

Pe termen lung, consecințele pot fi devastatoare, chiar și pentru cei care supraviețuiesc. „Am avut pacienți care au rămas cu sechele neurologice importante: tulburări de memorie, probleme de mobilitate, afectări ale creierului prin moartea neuronilor. Recuperarea poate dura luni sau chiar ani”, avertizează medicul.

Specialistul atrage atenția și asupra expunerii cronice, mai ales în locuințele unde aragazul este folosit frecvent pentru încălzire. „Chiar dacă nu ajungem la spital, nivelul de monoxid de carbon din sânge poate perturba funcționarea organismului, mai ales în cazul fumătorilor, care sunt deja expuși suplimentar”, explică el.

Să nu ne încălzim la flacără, să nu folosim aragazul pe post de calorifer. Sistemele de încălzire trebuie verificate periodic, iar locuința trebuie aerisită, indiferent cât de frig este afară. O soluție care poate salva vieți este instalarea detectoarelor de monoxid de carbon, capabile să alerteze în timp util. Un pericol invizibil, dar real, care poate fi prevenit prin informare și măsuri simple. În sezonul rece, aerisirea și prudența pot face diferența dintre viață și moarte.

Când apare riscul intoxicației cu monoxid de carbon

Atunci când mijloacele de încălzire sunt utilizate necorespunzător:

sobe sau centrale neîntreținute

coșuri de fum înfundate sau fisurate

folosirea aragazului pentru încălzirea locuinței

lipsa aerisirii încăperilor

Cum ne protejăm de intoxicația cu monoxid de carbon

aerisiți regulat locuința

verificați, curățați anual sobele, coșurile de fum

nu acoperiți/blocați gurile de ventilare

folosiți doar mijloace de încălzire omologate