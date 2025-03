Simptomele care ne arată că am luat prea multă vitamina D sau magneziu. Suplimentele care pot duce la pietre la rinichi

Administrarea suplimentelor alimentare fără recomandarea unui medic poate avea efecte nedorite asupra organismului. Medicul Adrian Stănescu a explicat, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, care sunt simptomele unui exces de vitamina D sau magneziu și cum aceste suplimente, luate în cantități mari, pot duce la apariția pietrelor la rinichi.

Semnele excesului de vitamina D și magneziu

"Aș vrea să spun că aceste simptome sunt complexe, dar în general sunt de tip digestiv. De exemplu, un exces de vitamina D3 poate provoca constipație, în timp ce magneziul, din contră, poate accelera tranzitul intestinal, la fel ca vitamina C."

Însă un consum prea mare de vitamina D3 și vitamina C poate duce chiar la acumularea excesivă de minerale în organism.

"Această acumulare poate duce la formarea pietrelor la rinichi, motiv pentru care este esențial ca administrarea suplimentelor să se facă doar la recomandarea medicului și nu întâmplător."

Cum putem verifica nivelul vitaminelor și mineralelor

"Există posibilitatea de a determina nivelul acestor substanțe în organism printr-o spectrofotometrie, o metodă aproape instantanee. Practic, se folosește un transductor care se aplică pe palmă, iar astfel putem vedea aceste valori și decide dacă este necesară suplimentarea. Totuși, este important ca această suplimentare să fie făcută sub îndrumarea unui medic."

O dietă echilibrată, soluția ideală

Medicul subliniază că, în multe cazuri, o alimentație variată și echilibrată poate furniza toți nutrienții necesari, fără a fi nevoie de suplimente."Dacă am fi mai atenți la dieta noastră și am consuma zilnic cel puțin 300 g de fructe și legume, iar ideal ar fi 500 g, am avea necesarul de vitamine și minerale pentru o bună funcționare a organismului. Acest lucru este posibil chiar și iarna, dacă alegem fructele și legumele de sezon", a concluzionat medicul Adrian Stănescu la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.