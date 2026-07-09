Terapia prin „spații albastre” devine tot mai populară: Cum îi ajută marea pe oameni să își trateze traume, anxietatea și dependențele

O tânără privește marea. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Marea devine tot mai des un aliat în tratarea traumelor psihice, anxietății și dependențelor, iar tot mai multe organizații din întreaga lume folosesc puterea apei ca parte a procesului de recuperare. Cunoscută drept „terapia prin spații albastre” (blue-space therapy), această abordare completează tratamentele clasice și se bazează pe beneficiile psihologice și neurologice ale timpului petrecut în apropierea apei, potrivit The Guardian.

Povestea lui Dave Phillips, fost caporal în armata britanică, ilustrează impactul pe care îl poate avea această metodă. După ce și-a pierdut mai multe persoane apropiate într-o perioadă scurtă și s-a confruntat ani la rând cu tulburarea de stres post-traumatic (PTSD) provocată de misiunile militare, Phillips a ajuns în pragul sinuciderii pe o faleză din Cornwall. În ultimul moment, gândul la partenera sa decedată l-a făcut să renunțe și să ceară ajutor de specialitate.

„Mă îndepărtează de tot stresul și de toate presiunile vieții”

Ulterior, el a fost îndrumat către Turn to Starboard, o organizație caritabilă din Marea Britanie care îi sprijină pe veteranii de război să depășească traumele prin activități de navigație. Experiența petrecută pe mare i-a schimbat viața.

„Marea mă îndepărtează de tot stresul și de toate presiunile vieții. Are puterea de a aduce calm”, spune Phillips, care astăzi participă la o expediție în jurul Regatului Unit la bordul a două veliere, într-o campanie de strângere de fonduri pentru organizație și de promovare a Jocurilor Invictus.

Potrivit lui Sally Terry, director executiv al Turn to Starboard, contactul cu marea îi ajută pe oameni să redescopere bucuria de a trăi. „Îți amintește că ești viu. Am văzut cum trezește ceva profund în oameni”, afirmă aceasta.

Timpul petrecut în apropierea apei poate reduce nivelul de cortizol

Deși beneficiile mării asupra sănătății sunt cunoscute de secole – de la curele marine recomandate în epoca victoriană până la popularitatea înotului în apă rece – conceptul modern de „blue mind” a fost popularizat în 2014 de biologul marin Wallace J. Nichols, autorul cărții Blue Mind. Cercetările sale arată că timpul petrecut în apropierea oceanelor, râurilor sau lacurilor poate reduce nivelul hormonului stresului, cortizolul, și poate îmbunătăți starea generală de bine.

Interesul pentru această formă de terapie a crescut rapid în ultimii ani. Sophie Pyne, cofondatoare a programului de terapie prin surf Waves of Recovery din California, spune că în 2022 existau aproximativ 50 de inițiative similare la nivel mondial, iar astăzi numărul lor a depășit 100.

Organizația folosește surfingul și retragerile la ocean pentru a sprijini persoane care se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau dependențe, în colaborare cu centre de tratament. Pyne, care la rândul ei s-a luptat cu epuizarea profesională și dependența, spune că primul contact cu placa de surf i-a redat sentimentul de libertate și de bucurie de a trăi.

În opinia sa, natura și oceanul devin un „co-terapeut”, iar mediul informal contribuie și la reducerea stigmatului asociat solicitării ajutorului psihologic.

Apropierea de apă produce efecte diferite față de alte medii naturale

Specialiștii spun că apropierea de apă produce efecte diferite față de alte medii naturale. Geografa Catherine Kelly, cercetătoare în domeniul spațiilor albastre, explică faptul că apa induce o stare de calm și relaxare dificil de obținut în alte contexte, mai ales într-o societate dominată de ecrane și de suprasolicitare mentală.

„Când ajungem lângă apă, umerii ni se relaxează, expresia feței se destinde și începem să respirăm mai încet. Suntem atenți, dar fără efortul intens al concentrării”, explică aceasta.

Beneficiile nu se limitează însă la suprafața apei. Tot mai multe programe folosesc scufundările autonome și freedivingul ca metode terapeutice.

Psihiatrul american James Jung, veteran de război și fondator al centrului Inner Depths din California, spune că învățarea tehnicilor de freediving contribuie la reglarea sistemului nervos și poate susține procesul de recuperare după traumă.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că studiile privind efectele terapeutice ale spațiilor albastre sunt încă într-o etapă relativ timpurie. Până recent, majoritatea finanțărilor s-au concentrat asupra beneficiilor spațiilor verzi, precum pădurile și parcurile, iar terapiile desfășurate în apă ridică provocări suplimentare din perspectiva siguranței și a politicilor publice.

Pentru Dave Phillips, însă, efectele sunt incontestabile. După ani de luptă cu problemele de sănătate mintală, el spune că și-a recăpătat identitatea și privește viitorul cu optimism.

„Simt că sunt din nou eu. Asta îmi doream cel mai mult atunci când au început toate problemele mele de sănătate mintală. Și acum am reușit să mă regăsesc”, mărturisește fostul militar.