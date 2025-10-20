Ziua Mondială a Osteoporozei. Dieta care îți întărește oasele şi sprijină sănătatea întregului corp

Femeia în vârstă, tristă, care se confruntă cu dureri de gât. foto: freepik.com

Astăzi, 20 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Osteoporozei, o afecțiune frecventă, dar adesea neobservată, care afectează oasele și crește riscul de fracturi.

În cadrul rubricii Sfat de sănătate, endocrinologul Ramona Dobre a explicat că osteoporoza este adesea o boală tăcută, care nu provoacă durerile clasice osteoarticulare:

„Osteoporoza nu este patologia osoasă care se asociază cu durerile clasice, osteoarticulare, care apar odată cu înaintarea în vârstă, ci ea, de cele mai multe ori, este boală tăcută, ignorată, care evoluează foarte mult timp, până în momentul în care se desconspiră prin fractura osteoporotică sau fractura de fragilitate.”

Medicul subliniază că acest lucru face ca boala să fie adesea diagnosticată prea târziu, când deja apare o fractură sau alte complicații. Osteoporoza determină scăderea densității și calității osoase, făcând oasele mai fragile și mai predispuse la fracturi chiar și în urma unor traumatisme minore, cum ar fi o cădere de la nivelul propriului corp.

„Este foarte important ca pacienții să acorde atenție prevenției – prin alimentație echilibrată, bogată în calciu și vitamina D, prin activitate fizică regulată și prin controale medicale periodice. Detectarea timpurie a scăderii densității osoase poate face diferența între menținerea mobilității și apariția fracturilor”, a mai explicat medicul Ramona Dobre.

Medicul adaugă că fracturile apar din cauza scăderii densității și calității osoase: „Această scădere afectează micro-arhitectura osului, care devine mai slab, mai fragil și predispus la fractură. Și, din păcate, fractura se poate produce în urma unui traumatism de intensitate foarte mică, de cele mai multe ori, așa-numitele căderi de la nivel.”

Dieta care întărește oasele: ce să mănânci pentru a preveni osteoporoza

O alimentație corectă poate face minuni pentru sănătatea oaselor și prevenirea fracturilor. Pentru a le menține puternice, este important să consumi:

Calciu : lapte, iaurt, brânzeturi, pește cu oase moi, legume verzi.

Vitamina D : pește gras, ouă, lactate fortificate.

Proteine : carne slabă, ouă, leguminoase.

Magneziu, zinc, vitamina K: fructe, legume, nuci și cereale integrale.

Consolidarea masei osoase