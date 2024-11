Victoria Kjaer Theilvig din Danemarca a fost încoronată Miss Universe 2024. Imagini cu aparițiile sale la concursul de frumusețe

Victoria Kjaer Theilvig are 21 de ani și este prima daneză care câștigă Miss Universe. Foto: Getty Images

Victoria Kjaer Theilvig din Danemarca a fost încoronată Miss Universe 2024, devenind prima daneză care câștigă vreodată concursul, potrivit CNN.

Tânăra de 21 de ani, dansatoare de performanță, antreprenoare și avocată aspirantă, a învins mai mult de 120 de alte concurente și a câștigat concursul anual de frumusețe din Mexico City, sâmbătă seara.

Ea a fost aplaudată de celelalte concurente de pe scenă în timp ce primea tiara de la deținătoarea titlului, Sheynnis Palacios din Nicaragua.

Finala din acest an a fost prezentată de cântărețul Robin Thicke și a fost găzduită de starul din „Saved by the Bell” Mario Lopez și de fosta Miss Universe Olivia Culpo.

Spectacolul strălucitor a început cu preselecția a 30 de concurente, pe baza rezultatelor evenimentului preliminar de joi, care a inclus un concurs național de costume flamboaiante. Semifinalistele au defilat apoi în costume de baie, înainte ca 12 dintre ele să avanseze la un concurs de rochii de seară.

Cei cinci concurenți finali au răspuns ulterior la întrebări pe o serie de teme, inclusiv leadership și reziliență. Când a fost întrebată cum ar trăi diferit dacă nimeni nu ar judeca-o, Theilvig le-a spus juraților că nu ar schimba nimic, spunând: „Trăiesc fiecare zi în parte.”

Întrebată ulterior ce le-ar spune celor care o urmăresc, Theilvig i-a îndemnat pe telespectatori să „continue să lupte ... indiferent de unde veniți”.

„Mă aflu astăzi aici pentru că vreau o schimbare, vreau să fac istorie, și asta fac în seara asta”, a spus ea.

Chidimma Adetshina din Nigeria a terminat pe primul loc, iar Maria Fernanda Beltran din Mexic a fost desemnată a doua finalistă. Au urmat Suchata Chuangsri din Thailanda și Ileana Marquez Pedroza din Venezuela - Pedroza, o mamă în vârstă de 28 de ani, făcând istorie în top cinci după ce concursul a eliminat mai multe restricții în ultimii ani.

Prima dată în istoria concursului când s-a eliminat restricția de vârstă

Anul acesta a fost pentru prima dată în istoria de 72 de ani a Miss Universe când femeilor cu vârsta de peste 28 de ani li s-a permis să participe. Mai mult de două duzini dintre finaliste erau mai în vârstă decât ar fi fost permis în anii anteriori, Beatrice Njoya din Malta devenind prima și singura femeie în vârstă de 40 de ani care a ajuns în marea finală.

Eliminarea limitei de vârstă a venit pe fondul apelurilor tot mai numeroase pentru modernizarea concursului. Înaintea concursului din 2023, Organizația Miss Universe a eliminat, de asemenea, o interdicție de lungă durată privind femeile însărcinate sau mamele și femeile care sunt - sau au fost vreodată - căsătorite.

Delegatele pentru fiecare țară au fost selectate prin intermediul concursurilor locale care dețin drepturi locale de la Organizația Miss Universe. La concursul din acest an, Cuba, reprezentată de Marianela Ancheta, a participat la Miss Universe pentru prima dată din 1967. Mai multe țări, printre care Belarus, Eritreea și Emiratele Arabe Unite, au trimis concurente pentru prima dată, deși, în aprilie, Organizația Miss Universe a luat măsuri pentru a dezminți o serie de rapoarte pe care le-a numit „false și înșelătoare”, conform cărora Arabia Saudită urma să debuteze în concursul din 2024.

Unele concursuri la nivel național au fost marcate de controverse în perioada premergătoare finalei din acest an - inclusiv Miss Universe Africa de Sud, unde Adetshina a părăsit concursul (și a fost ulterior selectată să reprezinte Nigeria) după ce întrebările legate de naționalitatea sa au stârnit un val de ostilitate xenofobă.

În decembrie anul trecut, directorul concursului Miss Universe Nicaragua, Karen Celebertti, a demisionat la doar câteva săptămâni după ce Palacios a primit coroana, pe fondul acuzațiilor de conspirație și trădare. Ea, împreună cu soțul și fiul ei, au fost acuzați de implicare într-un complot pentru răsturnarea guvernului.

Nici Celebertti, nici guvernul nicaraguan nu au răspuns la solicitarea CNN de a comenta.