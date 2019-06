Vrei sa ai mereu portofelul plin? Iată cum atragi banii!

De ce unele doamne sau domnisoare nu se plang de bani, in timp ce altele abia se descurca? Cum poti atrage mai multi bani in casa?

Cum e mai bine sa gestionezi banii, astfel incat sa ai mereu portofelul plin? Ei bine, azi iti prezentam cateva metode interesante de a atrage bani, metode care, surprinzator sau nu, chiar functioneaza!

Atragerea banilor in intelepciunea populara: Unii le numesc superstitii, in timp ce altii sunt convinsi ca aceste trucuri chiar functioneaza, dand drept exemplu povesti despre iesire din saracie si transformari financiare uluitoare. Pe final, iti prezentam si alte obiceiuri de atragere a bogatiei culese din popor.

– Nu tine niciodata portofelul gol. Ai grija sa ai mereu in el cel putin o bancnota.

– Mentine lunar o evidenta clara a banilor. Banilor le place sa fie numarati!

– Nu incarca portofelul cu lucruri inutile! In plus, aranjeaza bancnotele in ordine descrescatoare, de la cele mai valoroase, la cele mici.

– Nu privi insistent banii care nu iti apartin.

– Nu face planuri bugetare asupra banilor care nu se afla inca in posesia ta.

– Scoate bani dimineata sau pe timpul zilei, si nu seara dupa lasarea intunericului.