WhatsApp blochează accesul pentru unii utilizatori. Cine nu se mai poate conecta

3 minute de citit Publicat la 08:00 11 Oct 2026 Modificat la 08:00 11 Oct 2026

Măsura se aplică atât pe Android, cât și pe iOS și nu depinde de versiunea de WhatsApp instalată. Foto: Getty Images

WhatsApp introduce o nouă măsură de securitate pentru utilizatorii care folosesc versiuni învechite ale sistemelor de operare iOS sau Android. În anumite cazuri, aplicația poate bloca autentificarea până când utilizatorul își actualizează software-ul telefonului, potrivit WABetaInfo.

Măsura se aplică atât pe Android, cât și pe iOS și nu depinde de versiunea de WhatsApp instalată. Este o schimbare făcută la nivelul serverelor, astfel că utilizatorii nu trebuie neapărat să instaleze o versiune nouă a aplicației.

WhatsApp testează și o alertă pentru clienții Web neoficiali

WhatsApp pregătește o nouă alertă de securitate și pentru utilizatorii care își conectează conturile prin intermediul unor aplicații sau platforme web neoficiale.

Avertismentul va apărea direct în secțiunea „Dispozitive asociate”, de unde utilizatorilor li se va cere explicit să treacă la versiunea oficială WhatsApp Web.

Decizia vine în urma unui incident recent din Italia, unde compania a fost nevoită să notifice aproximativ 200 de utilizatori ale căror dispozitive au fost compromise după ce au folosit o versiune falsă a aplicației.

WhatsApp blochează conectarea pe telefoanele cu software învechit

Noua măsură merge mai departe. Utilizatorii care încearcă să se conecteze la WhatsApp de pe un dispozitiv cu un sistem de operare învechit pot vedea un mesaj prin care sunt informați că trebuie să își actualizeze telefonul înainte de a continua.

Pe ecran apare explicația privind pașii pe care trebuie să îi urmeze. Utilizatorii sunt îndrumați să intre în setările dispozitivului și să instaleze cea mai recentă actualizare disponibilă.

După instalarea actualizării, aceștia pot deschide din nou WhatsApp și pot finaliza conectarea.

Aplicația oferă inclusiv informații despre modul în care poate fi verificată versiunea actuală a sistemului de operare.

Pentru motive de securitate, utilizatorii cărora li se aplică această măsură nu pot sări peste acest pas. Conectarea nu poate fi finalizată până când software-ul telefonului nu este actualizat.

De ce reprezintă un risc un sistem de operare învechit

Securitatea WhatsApp depinde și de securitatea dispozitivului pe care este instalată aplicația. Sistemele de operare care nu mai sunt actualizate pot avea vulnerabilități cunoscute pe care atacatorii încearcă să le exploateze pentru a instala programe malware.

Dacă un dispozitiv este infectat, un atacator poate intercepta datele înainte ca acestea să fie protejate prin criptarea oferită de WhatsApp.

Criptarea end-to-end protejează mesajele transmise prin aplicație, însă nu poate proteja informațiile care au fost deja capturate direct de pe un dispozitiv compromis.

Problema nu este, așadar, limitată la WhatsApp. Orice aplicație instalată pe un telefon vulnerabil poate fi expusă.

Noua alertă nu înseamnă că WhatsApp are o problemă de securitate

Mesajul introdus de WhatsApp nu indică existența unei vulnerabilități critice în aplicație.

Măsura are legătură cu sistemul de operare instalat pe telefon. La fel ca orice altă aplicație, WhatsApp se bazează pe mecanismele de securitate oferite de sistemul de operare.

Atunci când acesta este învechit, o parte dintre aceste măsuri de protecție pot deveni mai slabe sau pot să nu mai fie disponibile.

Prin blocarea conectării în cazul sistemelor de operare care nu mai îndeplinesc cerințele minime, WhatsApp face mai clară această dependență dintre securitatea aplicației și cea a dispozitivului.

Noua măsură face parte din strategia de securitate WhatsApp

Cerința privind actualizarea sistemului de operare se adaugă altor măsuri de securitate pregătite de WhatsApp.

Compania a lucrat la o alertă pentru platformele web neoficiale, la o funcție Scam Alert pentru detectarea mesajelor suspecte direct pe dispozitiv și la funcția Restricted Chats, care limitează anumite conversații la dispozitivul principal.

Obligativitatea actualizării sistemului de operare reprezintă încă un nivel de protecție.

Pentru utilizatori, schimbarea înseamnă că un sistem de operare actualizat devine o condiție necesară pentru folosirea WhatsApp în cazul dispozitivelor afectate de această măsură.

Măsura este introdusă treptat pe Android și iPhone

WhatsApp aplică automat această măsură de securitate conturilor folosite pe dispozitive cu software învechit.

Avertizarea poate apărea pentru anumiți utilizatori de Android și iOS. Cei care nu văd momentan mesajul îl pot primi în viitor, dacă software-ul dispozitivului lor ajunge sub nivelul minim de securitate cerut de WhatsApp.

WhatsApp nu a anunțat ce versiuni exacte ale sistemelor de operare declanșează blocarea conectării.