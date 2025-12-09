Zile libere legale în 2026, pentru angajații români. Calendarul sărbătorilor și minivacanțelor

Anul 2026 aduce pentru angajații din România o serie de zile libere legale și minivacanțe pe parcursul celor 12 luni ale anului. Iată cum arată calendarul complet al sărbătorilor legale.
Zilele libere legale în 2026
Conform legislației în vigoare, angajații români beneficiază în 2026 de 16 zile libere legale, dintre care 11 pică în timpul săptămânii, iar 5 sunt în weekend, după cum urmează:
Ianuarie
- 1 ianuarie (joi) – Anul Nou
- 2 ianuarie (vineri) – A doua zi după Anul Nou
Primul weekend prelungit al anului: 1–4 ianuarie.
- 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
- 7 ianuarie (miercuri) – Sf. Ioan Botezătorul
- 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române - Zi liberă în weekend, fără efect asupra programului de lucru al angajaților.
Aprilie
- 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
- 12–13 aprilie (duminică – luni) – Paștele Ortodox
Minivacanță de 4 zile: 10–13 aprilie.
Mai
- 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
Weekend prelungit 1–3 mai.
- 31 mai (duminică) – Rusalii
Iunie
- 1 iunie (luni) – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii
August
- 15 august (vineri) – Adormirea Maicii Domnului
Weekend prelungit 15–17 august.
Noiembrie
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
Decembrie
1 decembrie (marți) – Ziua Națională
25–26 decembrie (vineri – sâmbătă) – Crăciunul
Săptămână scurtă și weekend prelungit pentru Crăciun.
Minivacanțele anului 2026
În 2026, angajații se pot bucura de mai multe perioade extinse de odihnă:
- 1–4 ianuarie – minivacanța de Anul Nou (joi–duminică)
- 10–13 aprilie – minivacanța de Paște (vineri–luni)
- 1–3 mai – minivacanța de 1 Mai (vineri–duminică)
- 30 mai – 1 iunie – minivacanța de Rusalii + Ziua Copilului (sâmbătă–luni)
- 28 noiembrie – 1 decembrie – minivacanța de Sf. Andrei + Ziua Națională (sâmbătă–marți)
- 25–27 decembrie – minivacanța de Crăciun (vineri–duminică)
Cum pot angajații români să-și maximizeze zilele libere
Dacă îți planifici vacanțele în jurul sărbătorilor legale, poți obține perioade libere mult mai lungi fără să „consumi” prea multe zile de concediu.
Rezervările făcute din timp pentru vacanțe pot reduce costurile, mai ales în perioadele populare precum Paștele, 1 Mai sau Crăciunul.
Angajații din sistemul public pot beneficia de eventuale zile punte stabilite de Guvern, ceea ce poate prelungi suplimentar unele weekenduri.