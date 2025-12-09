Zile libere legale în 2026, pentru angajații români. Calendarul sărbătorilor și minivacanțelor

1 minut de citit Publicat la 10:39 09 Dec 2025 Modificat la 10:39 09 Dec 2025

Angajații români beneficiază în 2026 de 16 zile libere legale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Anul 2026 aduce pentru angajații din România o serie de zile libere legale și minivacanțe pe parcursul celor 12 luni ale anului. Iată cum arată calendarul complet al sărbătorilor legale.

Zilele libere legale în 2026

Conform legislației în vigoare, angajații români beneficiază în 2026 de 16 zile libere legale, dintre care 11 pică în timpul săptămânii, iar 5 sunt în weekend, după cum urmează:

Ianuarie

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

(joi) – Anul Nou 2 ianuarie (vineri) – A doua zi după Anul Nou

Primul weekend prelungit al anului: 1–4 ianuarie.

6 ianuarie (marți) – Boboteaza



7 ianuarie (miercuri) – Sf. Ioan Botezătorul

(miercuri) – Sf. Ioan Botezătorul 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române - Zi liberă în weekend, fără efect asupra programului de lucru al angajaților.

Aprilie

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

(vineri) – Vinerea Mare 12–13 aprilie (duminică – luni) – Paștele Ortodox

Minivacanță de 4 zile: 10–13 aprilie.

Mai

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

Weekend prelungit 1–3 mai.

31 mai (duminică) – Rusalii

Iunie

1 iunie (luni) – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii

August

15 august (vineri) – Adormirea Maicii Domnului

Weekend prelungit 15–17 august.

Noiembrie

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

Decembrie

1 decembrie (marți) – Ziua Națională

25–26 decembrie (vineri – sâmbătă) – Crăciunul

Săptămână scurtă și weekend prelungit pentru Crăciun.

Minivacanțele anului 2026

În 2026, angajații se pot bucura de mai multe perioade extinse de odihnă:

1–4 ianuarie – minivacanța de Anul Nou (joi–duminică)

– minivacanța de Anul Nou (joi–duminică) 10–13 aprilie – minivacanța de Paște (vineri–luni)

– minivacanța de Paște (vineri–luni) 1–3 mai – minivacanța de 1 Mai (vineri–duminică)

– minivacanța de 1 Mai (vineri–duminică) 30 mai – 1 iunie – minivacanța de Rusalii + Ziua Copilului (sâmbătă–luni)

– minivacanța de Rusalii + Ziua Copilului (sâmbătă–luni) 28 noiembrie – 1 decembrie – minivacanța de Sf. Andrei + Ziua Națională (sâmbătă–marți)

– minivacanța de Sf. Andrei + Ziua Națională (sâmbătă–marți) 25–27 decembrie – minivacanța de Crăciun (vineri–duminică)

Cum pot angajații români să-și maximizeze zilele libere

Dacă îți planifici vacanțele în jurul sărbătorilor legale, poți obține perioade libere mult mai lungi fără să „consumi” prea multe zile de concediu.

Rezervările făcute din timp pentru vacanțe pot reduce costurile, mai ales în perioadele populare precum Paștele, 1 Mai sau Crăciunul.

Angajații din sistemul public pot beneficia de eventuale zile punte stabilite de Guvern, ceea ce poate prelungi suplimentar unele weekenduri.