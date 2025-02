A fost descoperit cel mai mare lac termal subteran din lume. E cât trei bazine olimpice și se află în Balcani: „E fenomenal”

Lacul măsoară 138 de metri lungime şi 42 de metri lăţime. FOTO: Facebook/ Nadace Neuron

O echipă de speologi cehi a descoperit cel mai mare lac termal subteran din lume într-o peşteră din sudul Albaniei, la capătul unui abis de peste 100 de metri, conform rezultatelor expediţiei publicate de Neuron Foundation, o organizaţie care promovează cercetările desfăşurate de oameni de ştiinţă din Cehia, transmite Live Science.

Lacul a fost descoperit de cercetătorii cehi încă de acum patru ani, dar atunci aceştia nu au dispus de instrumentele necesare pentru a documenta descoperirea.

În 2024 echipa de speologi a revenit la lacul subteran, dotată cu scanere 3D de ultimă generaţie, confirmând faptul că acesta este cel mai mare lac de acest fel descoperit până în prezent.

Lacul a primit numele „Neuron”, după cel al fundaţiei care a finanţat expediţia de anul trecut. Lacul măsoară 138 de metri lungime şi 42 de metri lăţime.

„Pentru ca cercetătorii cehi să prezinte această descoperire fenomenală, a fost necesară desfăşurarea unor măsurători ştiinţifice precise”, a declarat Marek Audy, exploratorul de peşteri care a condus ambele expediţii.

Audy şi colegii săi au descoperit mai întâi o cameră ascunsă în timp ce explorau regiunea de la frontiera dintre Albania şi Grecia, regiune puţin cercetată în contextul tensiunilor politice de peste un secol dintre cele două ţări. În timp ce explorau zona din jurul localităţii albaneze Leskovik, echipa a remarcat o coloană de abur ridicându-se deasupra unui versant de munte. Coloana de abur se ridica dintr-un abis adânc de peste 100 de metri, conform lui Audy.

Cercetătorii au coborât în acest abis şi au descoperit un sistem carstic extins ce cuprinde şi mai multe izvoare termale, precum şi marele lac termal.

„În cursul explorării iniţiale am creat o hartă simplă, folosind echipamentul de care dispuneam şi imediat am înţeles că am descoperit ceva extraordinar”, a declarat pentru Euronews Richard Bouda, fotograf şi membru al expediţiei.

Anul trecut, cu fonduri de la Neuron Foundation, cercetătorii au revenit la faţa locului dotaţi cu un sistem lidar - un sistem care foloseşte laser pentru a măsura distanţele şi generează modele cartografice 3D. Rezultatele arată că lacul are un volum de 8.335 de metri cubi de apă, echivalentul a aproximativ 3,5 bazine de înot olimpice.

Marek Audy a declarat pentru revista National Geographic CZ că speră să revină la lacul Neuron pentru a desfăşura şi alte măsurători şi studii. „Este ceva ce poate avea un impact uriaş pentru înţelegerea ecosistemelor subterane şi a proceselor geologice. Dorim să examinăm şi alte părţi ale peşterii şi să aflăm mai multe despre geologia şi biologia acestei regiuni”, a precizat el.