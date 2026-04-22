Camera Deputaților a votat dublarea cotei de vânătoare a urșilor. Câți vor putea fi vânați în 2026

Urs la marginea drumului, pe Transfăgărășan. Sursa foto: Hepta

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care prevede dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați anul acesta.

Dacă legea va fi promulgată de președinte, în 2026 vor putea fi uciși, la nivel național, până la 859 de urși bruni pentru prevenție și alți 110 în cazuri de intervenție.

Actul normativ stabilește că exemplarele incluse în cota de prevenție pot fi recoltate până la 31 decembrie 2026, de către vânători, sub coordonarea personalului de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice, folosind metodele legale de vânătoare.

În același timp, legea menține interdicția de a împușca femelele însoțite de pui mai mici de doi ani.

Pentru urșii incluși în cota de intervenție, recoltarea se face tot până la finalul anului 2026, de către personal specializat, prin metode precum „la pândă” sau „la dibuit”.

Documentul mai prevede că urșii din cota de prevenție nu pot fi vânați în zonele unde vânătoarea este interzisă prin lege.

Comparativ cu anii anteriori, creșterea este semnificativă. În 2024 și 2025, cota anuală era de 426 de urși pentru prevenție și 55 pentru intervenții, ceea ce înseamnă aproape 1.000 de exemplare în doi ani. La rândul ei, legea din 2024 dublase deja aceste limite față de 2023, când cota totală era de 220 de urși pe an - 140 pentru prevenție și 80 pentru intervenții.

Proiectul fusese deja adoptat de Senat, iar votul de miercuri al Camerei Deputaților este decizional.