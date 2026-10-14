Cine e de vină pentru aerul toxic din sud-estul Asiei. Cerul din Indonezia și Singapore e portocaliu, în Malaezia s-au închis școlile

Indonezia trece prin cel mai grav sezon de incendii din ultimii zece ani.FOTO Hepta

Indonezia trece prin cel mai grav sezon de incendii din ultimii zece ani. Fumul a format un smog toxic care afectează milioane de oameni din regiune. Pe insulele Kalimantan și Sumatra, cerul a devenit portocaliu, iar aerul a ajuns la niveluri periculoase de poluare. Smogul s-a extins și în țările vecine. În Singapore, clădirile înalte abia se mai văd, iar în Malaezia unele școli s-au închis. Medicii sunt îngrijorați pentru sănătatea populației, scrie BBC.

Oamenii sunt tot mai furioși pe companiile acuzate că dau foc terenurilor, dar și pe autorități, care nu reușesc să le oprească.

Incendiile apar în fiecare an în sezonul secetos, dar anul acesta sunt mai puternice din cauza fenomenului El Nino, care schimbă vremea la nivel global.

Potrivit platformei independente Nusantara Atlas, în Indonezia au fost înregistrate peste un milion de focare de incendiu, iar 900.000 de hectare au ars.

Pământ curățat prin foc

Multe dintre aceste incendii pornesc atunci când vegetația este arsă pentru a elibera terenul. Metoda se numește "tăiere și ardere". Fermierii indonezieni o folosesc de mult timp, pentru că cenușa face solul mai fertil pentru noile culturi.

Astăzi însă, multe incendii sunt legate de marile ferme comerciale. Ele sunt mult mai întinse și mai greu de stins. Activiștii și anchetele oficiale au acuzat unele companii că folosesc focul ca metodă ieftină de a curăța suprafețe mari.

Practica este interzisă în Indonezia, dar legea a fost rar respectată.

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Anul acesta, din cauza smogului persistent, autoritățile au decis să fie mai dure cu vinovații. Președintele Prabowo Subianto a cerut pedepse mai aspre și a numit această practică "terorism ecologic". Luna trecută, autoritățile au suspendat licențele a 26 de companii legate de incendii și au început anchete împotriva altora. Cazurile penale vor ajunge în instanță, au promis oficialii.

Problema nu privește doar firmele indoneziene. Un raport Greenpeace publicat luna aceasta arată că și companii din Singapore și Malaezia dețin terenuri în Indonezia unde ard incendii.

Una dintre ele este First Resources, o firmă de ulei de palmier din Singapore. Potrivit Greenpeace, în august și septembrie au fost găsite peste 30 de surse de fum pe terenurile celor două filiale ale sale din Indonezia. Compania a declarat pentru BBC că interzice complet folosirea focului la plantări și că are măsuri stricte de prevenire și stingere a incendiilor.

Greenpeace a numit și grupul malaezian Kuala Lumpur Kepong. Pe terenurile filialei sale PT Menteng Jaya Sawit Perdana au fost găsite 19 surse de fum. Compania susține că majoritatea incendiilor au pornit din afara terenurilor sale și că toate au fost stinse. "Nu acceptăm și nu permitem arderea terenurilor în niciun scop”, a transmis firma.

"Când nu e fum, vă trimitem oxigen"

Nu este clar cât de mult pot face guvernele pentru a pedepsi companiile vinovate.

În 2014, Singapore a adoptat o lege care îi permite să sancționeze firmele, locale sau străine, care contribuie la smog. Un an mai târziu, în timpul unui episod grav de smog, Singapore a chemat în instanță mai multe companii indoneziene suspectate că au ars terenuri.

Jakarta a reacționat dur și a spus că gestul strică relațiile dintre cele două țări. Indonezia a refuzat să coopereze, iar Singapore nu a putut obține informații despre companii.

Tot în 2015, vicepreședintele de atunci al Indoneziei, Jusuf Kalla, i-a supărat pe singaporezi: "Timp de 11 luni s-au bucurat de aer curat din Indonezia și nu ne-au mulțumit niciodată. Au suferit o lună din cauza smogului și s-au supărat."

Weekendul trecut, tensiunile au reapărut. Syahganda Nainggolan, șeful agenției de comunicare a guvernului indonezian, a spus că incendiile nu pot fi controlate de om și că oxigenul din Singapore și Malaysia "vine tot din pădurile noastre". "Când nu e fum, vă trimitem oxigen", a adăugat el. Clipul s-a răspândit rapid pe internet și a fost criticat și ironizat de malaezieni și singaporezi.

Totuși, în trecut, Indonezia și-a cerut și scuze vecinilor pentru smog.

Anul acesta, oficialii indonezieni au mulțumit Singaporelui și Malaeziei pentru oferta de ajutor, dar nu au cerut oficial sprijin internațional.

În Indonezia, și societatea civilă încearcă să forțeze guvernul să acționeze. În orașul Pontianak, din Kalimantanul de Vest, mai multe organizații au dat în judecată guvernul și pe președintele Prabowo. Îi acuză de "neglijență gravă" pentru smogul care revine an de an. Ele cer ca smogul să fie declarat dezastru național. Astfel, statul ar putea, de exemplu, să plătească costurile medicale ale oamenilor afectați.

Un proces asemănător a fost deschis anul trecut în Sumatra de Sud, dar a fost respins.

Între timp, în Kalimantan și Sumatra, aerul este de săptămâni întregi la niveluri periculoase.

Mulți oameni nu au de ales și trebuie să iasă zilnic în smog.

"Respir greu și mă doare capul. Dar trebuie să muncesc.Guvernul trebuie să se gândească și la oamenii simpli ca noi. Vă rog, găsiți o soluție, ca să scăpăm cât mai repede de smog.", a spus pentru BBC Indonesia Imrayedi, un taximetrist de 63 de ani din orașul Pekanbaru, de pe insula Sumatra.