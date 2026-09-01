Cum a curățat un oraș din Africa de Sud un râu poluat folosind pietre, lemn și nisip. 36.000 de litri de apă sunt filtrați zilnic

O echipă de cercetători a creat un sistem natural de filtrare care transformă apa puternic poluată într-o sursă suficient de curată pentru irigarea grădinilor de legume. FOTO: University of Cape Town

O echipă de cercetători a creat un sistem natural de filtrare care transformă apa puternic poluată într-o sursă suficient de curată pentru irigarea grădinilor de legume. Soluția nu folosește substanțe chimice și ar putea contribui la securitatea alimentară într-un climat tot mai cald. Tot ce a fost necesar pentru a transforma apa tulbure și puternic poluată a râului Stiebeuel din Africa de Sud într-o resursă suficient de curată pentru irigarea grădinilor comunității a fost o combinație de pietre, lemn tratat termic și nisip, scrie The Guardian.

Fără substanțe chimice și folosind energie regenerabilă, cercetătorii de la Universitatea din Cape Town curăță zilnic aproximativ 36.000 de litri de apă. Apa este contaminată cu ape uzate, substanțe chimice și urme de droguri și medicamente. După filtrare, o parte din ea poate fi folosită pentru cultivarea alimentelor într-o așezare informală aflată de-a lungul râului și aflată în dezvoltare rapidă.

Cercetătorii consideră că proiectul ar putea deveni un model pentru îmbunătățirea securității alimentare în contextul schimbărilor climatice.

"Luăm această apă, o tratăm în fiecare zi, iar o parte din ea este acum folosită pentru cultivarea legumelor, pentru a hrăni copiii și oamenii care trăiesc în această așezare informală", spune Kevin Winter, unul dintre cercetătorii implicați în proiectul Water Hub din Langrug, în apropiere de Stellenbosch, în provincia Western Cape din Africa de Sud.

Winter spune că, după tratare, apa este foarte greu de deosebit de apa furnizată de sistemul public: "Ți-ar fi foarte greu să faci diferența între ea și apa tratată de sistemul municipal, care trece printr-o stație de tratare și este clorinată."

Proiectul a fost înființat în 2018, însă abia în acest an sistemul a reușit să reducă bacteriile și agenții patogeni până la un nivel care permite folosirea apei pentru irigații. Apa nu este însă potabilă.

Winter spune că sistemul elimină acum aproximativ 99% dintre substanțele toxice înainte ca cea mai mare parte a apei să fie eliberată din nou în râu, unde contribuie la alimentarea ecosistemelor din zonă. Aproximativ 3.000 de litri sunt păstrați pentru irigarea grădinilor în care sunt cultivate alimente la Water Hub.

Winter lucrează în această zonă din 2006 și a văzut cum populația din Langrug a crescut de la aproximativ 3.000 de persoane la peste 26.000. Creșterea a fost determinată în principal de oamenii care vin în zonă pentru munca sezonieră în fermele din apropiere și în orașul prosper Franschhoek.

Dezvoltarea neplanificată a localității Langrug i-a lăsat pe locuitori fără acces suficient la apă curată și la sisteme de canalizare. Stațiile locale de tratare a apei au ajuns să funcționeze peste capacitatea lor, astfel că echipa lui Winter a încercat să găsească o soluție alternativă.

Cercetătorii au construit sistemul de filtrare naturală într-o fostă stație de tratare a apelor uzate abandonată. Vechile bazine de uscare au fost transformate într-o serie de zone de filtrare. Sistemul funcționează independent de rețeaua electrică, folosind energie solară pentru a pompa apa din râu în aceste zone. Apa trece lent prin filtre timp de aproximativ cinci zile.

Cum funcționează sistemul

Apa trece prin mai multe straturi, fiecare având un rol diferit. Mai întâi, pietrele mari rețin particulele și o parte dintre substanțele chimice. Urmează un strat de biochar, un material obținut prin arderea lemnului la aproximativ 800 de grade Celsius. Acesta ajută la eliminarea urmelor de droguri, medicamente și amoniac. La final, apa trece prin straturi de pietre mai mici și nisip, care rețin o parte din toxinele și poluanții rămași.

Winter subliniază că sistemul nu este conceput pentru a înlocui stațiile convenționale care tratează cantități foarte mari de apă la nivelul orașelor și al zonelor industriale. Soluția poate însă furniza apă suficient de curată pentru irigații în comunitățile rurale.

Provincia Western Cape s-a confruntat în 2018 cu o criză aproape catastrofală a apei, când rezervoarele au ajuns aproape să sece după o perioadă lungă de secetă. Timp de mai multe luni, gospodăriile din regiune au fost nevoite să raționalizeze apa, iar aproximativ 31.000 de lucrători agricoli și-au pierdut locurile de muncă.

"Este absolut esențial să începem să analizăm cum putem face acest lucru. Clima din următorii 30 de ani, în special în regiunea noastră, va arăta foarte diferit", spune Winter. "Da, vom avea incendii de vegetație și inundații, dar vom avea și perioade lungi de secetă, în care alimentele și accesul la apă vor fi limitate."

"Să facem apa disponibilă pentru producția de alimente și pentru securitatea alimentară, ca strategie de adaptare la schimbările climatice, este absolut esențial în întreaga lume și trebuie să învățăm să facem acest lucru din ce în ce mai mult", spune cercetătorul.