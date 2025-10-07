Drone vor survola România pentru prinderea celor care poluează aerul. Ministrul Mediului: “Infractorii nu mai scapă cu una cu două"

Drone vor survola România pentru prinderea celor care poluează aerul FOTO: Hepta

Garda de Mediu va fi dotată cu zeci de drone echipate cu senzori pentru monitorizarea poluanților pentru a fi folosite în misiuni de control și pentru sancționarea celor care poluează aerul.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, că a semnat contractul prin care Ministerul pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone. Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte.

“Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din POIM și PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o țară mai sănătoasă”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul Mediului a explicat că în situaţia în care staţiile de monitorizare ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează o tendinţă anormală de creştere a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii.

Dronele, folosite și în zonele rurale

Dronele vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales in zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare.

“Pe scurt: întărim controlul și ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una cu două, în timp ce ne otrăvesc și ne fură ani din viață”, a mai spus Diana Buzoianu.

Folosirea dronelor de către autorități pentru monitorizare și sancționarea celor care încalcă legea s-ar putea astfel extinde. Amintim faptul că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat în vară că Guvernul va propune un proiect de lege care să permită primăriilor să folosească drone pentru a depista construcțiile ilegale.

Ministrul a precizat că este o metodă utilizată deja în alte state membre ale Uniunii Europene, iar dronele actuale sunt capabile „să efectueze măsurătorile” necesare. Cseke Attila dorește ca, în urma controalelor realizate cu drone, persoanele care au ridicat construcții ilegale să fie obligate să plătească.