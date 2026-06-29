Garda de Mediu a făcut o sesizare penală împotriva operatorului ce deversa apa menajeră din complexul Cosmopolis în râul Pasărea. Sursa foto: Agerpres

Garda Națională de Mediu (GNM) a întocmit o sesizare penală împotriva operatorului care asigură servicii de utilități apă-canal pentru complexul Cosmopolis din comuna Ștefăneștii de Jos, după ce, în urma controalelor, a fost constatată deversarea apelor uzate menajere în lacul de acumulare Crețuleasca (Valea Pasărea), a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis luni Agerpres, apele uzate menajere provenite din incinta complexului rezidențial sunt colectate în patru bazine de stocare, de unde sunt trecute printr-o stație de epurare, după care sunt colectate într-un bazin de retenție, de unde sunt evacuate în lacul de acumulare Crețuleasca (Valea Pasărea) prin intermediul a două conducte.

"Garda Națională de Mediu a întocmit o sesizare penală împotriva operatorului care asigură servicii de utilități apă-canal, care se va înainta organelor de cercetare penală, privind săvârșirea infracțiunii de evacuare, aruncare sau injectare în apele de suprafață de ape uzate, deșeuri, reziduuri sau produse de orice fel, ce conțin substanțe, bacterii sau microbi, în cantitate sau concentrație care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanelor, viața animalelor, mediul, producția agricolă sau fondul piscicol, prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996, art 92, pct 1. (...).

În ansamblul rezidențial Cosmopolis, infrastructura necesară asigurării serviciului de apă-canal este administrată de o societate care se ocupă de exploatarea gospodăriei de apă, furnizarea apei, colectarea și epurarea apelor uzate menajere, inclusiv gestionarea stației de epurare din incinta complexului", notează ministerul de resort.

Reprezentanții MMAP precizează că autorizația de gospodărirea apelor prevede că apele uzate menajere pot fi evacuate și în rețelele de canalizare aparținând comunei Tunari și comunei Ștefăneștii de Jos.

"În fapt, în perioada verificărilor și din informațiile obținute, apele uzate menajere provenite din Complexul Cosmopolis nu sunt evacuate în nici una din cele 2 rețele/stații de epurare comunale. În timpul verificărilor efectuate, la data de 31.03.2026, data demarării controlului, stația de epurare era în funcțiune, fiind identificate, în proximitate, mirosuri, motiv pentru care s-a solicitat efectuarea unei campanii de prelevare probe în prezența comisarilor GNM.

La data menționată, nu au putut fi puse la dispoziția comisarilor documente solicitate. Ulterior, la data de 27.05.2026, a fost efectuată o vizită pe teren în Complexul Cosmopolis, în prezenta reprezentanților Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și ai Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul General și ai Comisariatului Județean Ilfov", se arată în comunicat.

La data de 3 iunie 2026, au fost prelevate probe de apă uzată/pluvială în secțiunile de control menționate în actul de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, de către reprezentanții Administrației Naționale 'Apele Române' - laborator SGA Ilfov, în prezența comisarilor GNM - C.J.Ilfov.

"La momentul recoltării s-a constatat că probele de apă prelevate la cele două guri de descărcare ape uzate, respectiv ape pluviale, au culoare neagră și miros fecaloid-menajer. În urma analizelor efectuate, s-au evidențiat depășiri constante la indicatori analizați, ceea ce a condus la suspiciunea funcționării necorespunzătoare și în parametri a stației de epurare, inclusiv a componentelor sistemului de canalizare; totodată, există și suspiciunea rezonabilă a evacuării în apa de suprafață (Acumularea Crețuleasca, râul Pasărea) de ape uzate fecaloid menajere, reziduuri sau produse de orice fel, care conțin substanțe, bacterii ori microbi în cantitate sau concentrație care poate schimba caracteristicile apei punând în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanelor, viața animalelor, mediul sau fondul piscicol", a transmis MMAP.

Pe durata verificării au fost dispuse operatorului mai multe măsuri pentru remedierea situației și, în cele din urmă, Garda de Mediu a întocmit sesizarea penală împotriva operatorului.