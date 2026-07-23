Guvernul adoptă Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Buzoianu: 1 miliard de euro din PNRR rămân în ţară

Guvernul adoptă Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030. FOTO: Agerpres.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, joi, că a fost îndeplinit un nou jalon de reformă pentru PNRR, în valoare de un miliard de euro, după ce Guvernul a adoptat Strategia privind conservarea biodiversității. "1 miliard de euro din PNRR rămân în țară pentru investiții vitale pentru sute de comunități", a transmis Buzoianu.

"Tocmai am trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR, în valoare de un miliard de euro. La ședința de Guvern de astăzi (joi, n.r.) a fost adoptată Strategia privind conservarea biodiversității.

Un miliard de euro din PNRR rămân în țară pentru investiții vitale pentru sute de comunități. În plus, prin această strategie, România stabilește un cadru clar de acțiune pentru protejarea biodiversității. Fiecare măsură are instituții responsabile, termene, potențiale surse de finanțare și indicatori de rezultat", a scris Buzoianu, pe Facebook, preluată şi de Agerpres.

Potrivit șefei de la Mediu, strategia stabilește, pentru perioada 2026-2030, un cadru unitar de protejare, restaurare și utilizare durabilă a biodiversității României.

Astfel, documentul include 11 obiective naționale, construite în jurul conservării și restaurării ecosistemelor, reducerii riscului de dispariție a speciilor, utilizării responsabile a resurselor naturale și consolidării capacității instituționale, științifice și financiare.

"Strategia prevede restaurarea ecosistemelor degradate, îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor, refacerea conectivității ecologice și combaterea speciilor alogene invazive. Restaurarea ecosistemelor contribuie direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei și inundațiilor, stocarea carbonului, polenizare și menținerea fertilității solurilor.

Planul de acțiune transformă obiectivele strategice în măsuri verificabile. Pentru fiecare acțiune sunt stabilite instituțiile responsabile, termenele de implementare, sursele de finanțare, indicatorii de performanță și rezultatele așteptate. Progresele vor fi monitorizate periodic, iar evaluările intermediare vor permite corectarea măsurilor care nu produc rezultatele asumate", a subliniat Diana Buzoianu.