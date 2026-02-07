Imagini șocante în Bosnia, zeci de mii de metri cubi de gunoaie din trei țări au acoperit râul Drina: plastic, mobilier, „de toate”

Este dezastru ecologic în Bosnia, după ce mii de metri cubi de gunoi din trei țări au ajuns în râul Drina. FOTO: Profimedia Images

Este dezastru ecologic în Bosnia, după ce mii de metri cubi de gunoi din trei țări au ajuns în râul Drina și s-au adunat în spatele unei hidrocentrale. Echipele de intervenție lucrează zi și noapte cu utilaje ca să scoată tonele de deșeuri care blochează râul, scrie Euronews.

Problema nu e nouă. În fiecare iarnă, când apele cresc, gunoaiele aduse de râurile din zonă se adună în aval și ajung să se strângă în spatele hidrocentralei din Visegrad.

„E un exemplu clar de lipsă de voință politică și de nepăsare din partea instituțiilor”, spune Dejan Furtula, un activist din Visegrad, care conduce grupul de mediu Eko Centar. „Se întâlnesc în fiecare an, promit, dar, după cum se vede, totul se repetă.”

Imaginea arată ca într-un film despre un dezastru: apa, care ar trebui să fie verde și curată, e acoperită cu sticle de plastic, bucăți de lemn, piese de mobilier, butoaie ruginite, electrocasnice și chiar animale moarte. Furtula spune că apar și deșeuri medicale. „E un dezastru pentru natură”, spune el. „Drina are mult pește și vă dați seama ce substanțe ajung în apă. Se aruncă de toate. E o catastrofă.”

De ce e Drina plină de gunoaie

În Bosnia, dar și în Serbia și Muntenegru, sunt multe locuri unde oamenii aruncă gunoiul ilegal. În plus, mai multe râuri mici se varsă în Drina și fiecare aduce gunoaiele lui.

Vara, aceste râuri sunt căutate de turiști, de cei care fac rafting și de iubitorii de natură. Iarna însă, când plouă mult și zăpezile se topesc, apele cresc și „rup” depozitele ilegale de pe maluri, ducând totul la vale.

Oficiali din cele trei țări au promis că vor lucra împreună ca să rezolve problema. Miniștrii mediului din Bosnia, Serbia și Muntenegru au fost la fața locului și în 2019, dar după atâția ani încă nu s-a găsit o soluție.

Situația arată că, la zeci de ani după războaiele din anii ’90 din fosta Iugoslavie, regiunea a rămas în urmă față de restul Europei, atât economic, cât și la capitolul protecția mediului.

Poluarea pune în pericol planurile de aderare la UE

Pe lângă poluarea râurilor, țările din Balcanii de Vest au și alte probleme de mediu. Una dintre cele mai grave este poluarea puternică a aerului, care afectează mai multe orașe din zonă.

Bosnia, Serbia și Muntenegru vor să intre în Uniunea Europeană. Iar protecția mediului este una dintre condițiile importante pentru a deveni membri ai UE.

Furtula spune că există soluții, precum să fie identificate locurile unde se aruncă gunoiul ilegal, să se pună camere de supraveghere și bariere în mai multe localități, astfel încât gunoaiele să fie oprite mai devreme, nu abia la Višegrad.

După ce este scos din râu, gunoiul ajunge la groapa de gunoi a orașului, unde arde încet și scoate fum toxic. Asta, spune Furtula, creează un „cerc vicios” pentru că râul e poluat, apoi aerul devine și el poluat, iar oamenii din oraș au de suferit.

„Gunoaiele vin din trei țări, Muntenegru, Serbia și Bosnia”, spune el. „Dar nimeni nu vrea să recunoască faptul că problema îi aparține.”